C’è posta per te, stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Manca poco al debutto della 25esima edizione di C’è posta per te, in onda stasera, sabato 8 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Maria De Filippi, come sempre al timone della trasmissione, e la sua squadra di postini ritornano a fare compagnia al pubblico italiano con travagliate storie familiari, amori ritrovati, commoventi riconciliazioni ed entusiasmanti sorprese. Il tutto condito anche da diversi ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione. Il risultato è un format che, da oltre 22 anni, non perde colpi, riconfermandosi vincente.

C’è posta per te: le cose da sapere sulla prima puntata, in onda su Canale 5 alle 21.25

C’è posta per te: chi sono i postini

A recapitare gli inviti saranno quattro volti ben noti agli aficionados del programma. Si tratta di Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredo. In sella alle loro biciclette, i quattro postini gireranno in lungo e in largo per la penisola e si spingeranno anche all’estero, alla ricerca dei destinatari delle buste.

C’è posta per te: Bonolis e De Martino ospiti della puntata

Nel corso della prima puntata di C’è posta per te, i vip coinvolti nelle sorprese saranno due grandi protagonisti della televisione italiana. Da un lato un veterano, l’amatissimo conduttore Paolo Bonolis, dall’altro una nuova leva, Stefano De Martino. Il primo, è da decenni firma e volto di alcune delle trasmissioni più viste di Mediaset, tra cui Ciao Darwin e il noto quiz preserale Avanti un altro. Il secondo, invece, talento in progress della conduzione che, dopo un’importante carriera da ballerino professionista iniziata proprio tra i banchi del talent show Amici, la storia con la showgirl Belen Rodriguez, da cui ha avuto anche il figlio Santiago e la gavetta maturata con Stasera tutto è possibile, ha preso le redini di un programma tutto suo in onda in seconda serata su Rai Due, Bar Stella.