Anticipazioni C’è posta per te stasera su Canale 5: Totti e Raoul Bova ospiti della puntata

Stasera 26 febbraio, alle 21,30 su Canale 5, torna C’è posta per te. Maria De Filippi, regina indiscussa del sabato sera, sarà ancora una volta alla guida di una puntata che metterà al centro storie d’amore, nuove chance per sanare vecchie fratture e ruggini da eliminare. Come da tradizione, non mancheranno i super ospiti pronti a regalare una sorpresa a un fortunato partecipante. In studio questa sera Francesco Totti, ex capitano della Roma, e l’attore Raoul Bova, atteso nella nuova stagione di Don Matteo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Raoul Bova sarà ospite speciale della settima puntata di #CePostaPerTe, in onda sabato in prima serata su Canale 5, non mancate! 🤩 pic.twitter.com/2WnzBI06RY — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 24, 2022

C’è posta per te, format e postini

Come da tradizione, ad affiancare Maria De Filippi ci saranno i quattro postini che, in sella alle loro biciclette, attraversano ogni anno l’Italia per recapitare gli inviti. Si tratta di Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano, Marcello Mordino e Andrea Offredo. Sono loro infatti che, da nord a sud della penisola e di tanto in tanto anche oltre i confini nazionali, contattano i destinatari delle buste, chiamati in studio per motivi sempre differenti. Molto spesso si tratta di storie d’amore che non hanno ancora detto l’ultima parola, ma anche litigi familiari, amicizie infrante o semplicemente vecchie ruggini fra colleghi.

C’è posta per te, Francesco Totti e Raoul Bova ospiti della puntata

Non mancheranno nemmeno questa sera gli ospiti vip. Alla corte di Maria de Filippi arriveranno l’attore Raoul Bova ma soprattutto l’ex calciatore di Roma e Nazionale italiana Francesco Totti. Impossibile però avere novità in merito alla presunta rottura con la moglie Ilary Blasi che ha infiammato il gossip delle ultime settimane. Sebbene si tratti della prima apparizione televisiva dell’ex capitano giallorosso, la puntata di C’è posta per te è infatti registrata e risale a un periodo antecedente agli ultimi avvenimenti. Obiettivo degli ospiti sarà anche stavolta rallegrare un fortunato partecipante, regalando una sorpresa che difficilmente potrà dimenticare.