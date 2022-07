Cdp, molte analisi ma pochi interventi

Il trittico è completato. In meno di un mese Cdp, dopo un lungo periodo di silenzio, ha sferrato la sua controffensiva mediatica con due articoli e un’intervista del suo amministratore delegato, tutti apparsi sul Corriere della Sera. In rapida successione, due a giugno e l’ultimo nella prima settimana di luglio, e dopo la pubblicazione dei due interventi di Tag43 a cavallo del 1 giugno in cui la Cdp veniva descritta come assopita e Dario Scannapieco, al giro di boa del suo primo anno come amministratore delegato, come un sommergibile che naviga sempre sott’acqua per non essere criticato da Palazzo Chigi, dall’opinione pubblica, dai partiti e dalle Fondazioni azioniste di Cassa depositi e prestiti.

La Cassa ha parlato attraverso il Corriere della sera

L’unico intervento che Scannapieco si è permesso nell’agosto del 2021 è stata una lettera a Repubblica firmata in prima persona per difendere la sua scelta di assumere il fisioterapista Fabio Barchiesi come capo del suo staff. In Cdp e nei palazzi romani che contano era risultata una nomina alquanto strampalata, vista l’inesperienza di Barchiesi, il cui lavoro principale, assunto in Cassa, era quello di affiancare Scannapieco negli incontri con i politici e di essere in azienda il portatore del verbo dell’amministratore delegato, al punto che la battuta che gira in via Goito è che Barchiesi sia passato dai massaggi ai messaggi. I primi due articoli di giugno pubblicati sul Corriere della Sera parlavano di Immobiliare e di finanziamento alle imprese e alla pubblica amministrazione, due settori molto importanti per la Cassa, attualmente guidati da Giancarlo Scotti e Massimo Di Carlo, due validi manager nominati da Scannapieco. Il primo articolo puntava molto nell’affermare che il settore immobiliare verrà rinnovato e che Cdp punterà alle tre S delle costruzioni: social, student e senior housing. Nonché alla riqualificazione degli immobili sia del settore turistico sia di quello degli uffici. Il secondo articolo sottolineava come Cdp si sarebbe ancor più impegnata in tutta Italia nel finanziamento delle imprese e alla pubblica amministrazione, perseguendo una maggior presenza fisica con sedi aperte sul territorio. La capillare presenza territoriale era stata un vero punto di innovazione della strategia di Fabrizio Palermo, il predecessore di Scannapieco alla guida della Cassa, che poi al suo arrivo l’aveva accantonata poiché riteneva che “Cassa dovesse essere romanocentrica” e che “le apertura delle sedi locali fossero solo motivate per far favori alle Fondazioni e ai partiti”. Probabilmente Di Carlo, uomo di business, gli avrà fatto cambiare idea.

Il richiamo ai dissalatori non è piaciuto al governo

Si racconta dalle parti di piazza della Scala che questo secondo articolo abbia disturbato qualche banca milanese, che ha fatto capire ai vertici del Corriere che si aspettava un identico spazio sulle proprie strategie territoriali di business, spazio che è stato prontamente concesso nella settimana successiva. Per concludere il trittico degli articoli, ai primi di luglio Scannapieco ha rilasciato al Corriere una lunga intervista, affrontando gli argomenti importanti del piano industriale di Cassa, varato a fine novembre del 2021. Nell’intervista, oltre a esserci una critica diretta, e poco opportuna, al precedente vertice di Cassa che avrebbe cercato solo il raggiungimento di obiettivi finanziari (2,4 miliardi di utile nel 2020), l’ad di via Goito affronta il tema della crisi idrica che l’Italia sta vivendo. E lo fa ragionando sul fatto che mancano dissalatori e che l’acqua è mal gestita dai 2.500 operatori, di cui l’83% pubblici e con bassa capacità di investimento, con infrastrutture vetuste ed economicamente in perdita. E poi critica gli agricoltori che irrigano i campi con impianti a getto, sottolineando come questo sia un metodo che comporta enormi sprechi. Tutti questi ragionamenti hanno fatto stranire più di un osservatore dei palazzi romani, di qualche ministero e anche di Palazzo Chigi poiché sono sembrati una critica al governo, alle Regioni, ai Comuni, cioè a tutti quelli che oggi gestiscono il ciclo dell’acqua. Soprattutto a Roma si chiedono: ma Cdp che cosa ha fatto sul tema? Visto che è più di un anno che Scannapieco va in giro, e non solo per Roma, a raccontare la storiella che in Sicilia, per cercare di fa piovere, si organizzano processioni e non si costruiscono dissalatori, come invece faceva lui in Israele per la Bei, la Banca europea di investimenti di cui era vicepresidente. Nei palazzi della Capitale fanno notare che, visto che conosceva molto bene il tema, in questo anno di guida la sua Cdp avrebbe potuto presentare un piano e iniziare ad attuarlo con l’aiuto di Palazzo Chigi, dei ministeri competenti e delle amministrazioni locali. Insomma, passare dalla logica dell’osservatore a quella dell’attore. Come dovrebbe essere per un ente che ha la finalità di sviluppare l’economia e la società italiana, cioè di far accadere le cose e non di attenderle, comportandosi come un soggetto terzo che analizza e sta fermo.