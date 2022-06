Cdp gestione Scannapieco, il bilancio di un anno

È passato esattamente un anno, era il 1 giugno 2021, da quando Dario Scannapieco, fortemente voluto da Mario Draghi, prese il posto di Fabrizio Palermo come amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti. Una scelta, quella di Palazzo Chigi, controcorrente rispetto a quanto avrebbero voluto i consiglieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che avevano indicato nella continuità la migliore soluzione. Con la nomina di Scannapieco Draghi permise così al suo governo di avere presa diretta e assonanza con i vertici della maggiore holding controllata dallo Stato, e allo stesso tempo all’ex vice presidente della Bei di avere la sua rivincita su Palermo e sul Movimento 5 stelle, che in una notte di fine luglio del 2018 avevano ribaltato le indicazioni di Giovanni Tria, allora ministro dell’Economia e delle Finanze, che voleva l’attuale ad al comando della Cassa e Palermo solamente alla direzione generale.

Economia ai privati, in uno Stato che deve controllare

Ma come è cambiata Cdp in questo ultimo anno sotto il comando di Scannapieco, per gli amici Scanna, rispetto a quella disegnata da Palermo e dai pentastellati? Il perimetro delle attività fondamentali, così come definito dallo Statuto, non è cambiato: la Cassa raccoglie denaro dalle famiglie italiane e da altri investitori attraverso gli uffici postali e altri strumenti finanziari (in totale quasi 420 miliardi di euro nel 2021). Le risorse raccolte sono impiegate per finanziare i progetti infrastrutturali degli enti pubblici in Italia (ad esempio Comuni e Regioni), le attività delle imprese italiane sia sotto forma di prestiti e di garanzie, sia investendo in partecipazioni societarie. Il denaro raccolto è garantito dallo Stato, cioè la Cassa non può fallire perché lo Stato interverrebbe per salvaguardare i finanziatori, cioè le famiglie italiane e gli altri investitori. Il mandato del governo Draghi era chiarissimo: far dimenticare la stagione dei 5 stelle marcando la differenza con i quattro anni della precedente gestione. Riassumendo: poco Stato nell’economia reale, i partiti fuori dalle aziende partecipate, liberalizzazione dei servizi. Per avere il controllo totale e l’applicazione di questi principi Draghi nominò una triade di sua totale fiducia: all’Economia Daniele Franco; Francesco Giavazzi, cui lo lega una amicizia quarantennale, come suo principale consulente economico; e, per ultimo, Scannapieco all’ente di via Goito. Con l’arrivo di Scanna, la Cassa ha cambiato pelle rispetto ai precedenti tre anni quando era guidata da Palermo. Alcuni esegeti dei palazzi romani la sintetizzano con metafora marinara: si è passati da una nave a un sommergibile. I piani industriali dei due ultimi ad che si sono succeduti, e approvati dai relativi ministri competenti e capi di governo, ovvero Giuseppe Conte e poi l’ex numero uno della Bce, ne sono il chiaro esempio. Il primo tentava di risvegliare e rinnovare la Cassa attraverso una rivoluzione: apertura di sedi regionali per servire meglio i clienti pubblici e privati, forte finanziamento del venture capital, concorrenza alle banche commerciali sui prestiti alle imprese, sviluppo delle società in portafoglio e acquisizioni per creare dei campioni nazionali di taglia europea, sviluppo del finanziamento alla pubblica amministrazione, forte assunzioni di giovani per rinnovare la Cassa.

Piani industriali e caratteri opposti

Scannapieco, ancor prima di approvare il piano industriale della società a fine novembre 2021, ha cercato di correggere quanto fatto prima del suo insediamento e di seguire i nuovi principi dettati da Palazzo Chigi: seguiamo e aiutiamo i progetti del Pnrr, continuiamo a finanziare il venture capital, ma iniziamo a dismettere le partecipazioni nelle aziende. Stop all’apertura delle sedi regionali e provinciali (con l’eccezione di Brescia, che è anche la città del presidente Giovanni Gorno Tempini), minori assunzioni di giovani e maggiore focus sulle donne. La Cassa è cambiata anche nei comportamenti, che chiaramente rispettano i caratteri dei due capi azienda: tanto Palermo era aggressivo nel cercare il raggiungimento degli obiettivi e arrogante con i collaboratori e i partner (sono famosi i suoi eccessi verbali e la rottura di apparati informatici, anche durante riunioni del consiglio di amministrazione), tanto Scannapieco è gentile e calmo. Basta sfuriate, basta lavorare di sabato, domenica e di notte. Una iniezione di bromuro che ha sì rasserenato l’ambiente, ma al tempo stesso lo ha gettato in una condizione di assopimento.

Una comunicazione basata sul basso profilo

Complice anche una politica di comunicazione, decisa da Scannapieco con il suo fidato Marco Santarelli già addetto stampa della Bei in Italia, all’insegna del volare basso: stop agli investimenti pubblicitari (se non uno concesso eccezionalmente a fine 2021), poca presenza sui quotidiani, zero interviste. Insomma, meglio navigare sott’acqua come un sommergibile per non essere criticati da Palazzo Chigi, dall’opinione pubblica, dai partiti e dalle Fondazioni azioniste di Cassa. Strategia suggerita all’attuale amministratore delegato anche dai suoi consulenti alla comunicazione, in primi Alfonso Ruffo, ex portavoce di Vincenzo Boccia in Confindustria, ma soprattutto compaesano di Scannapieco con cui condivide comuni radici campane. Scanna, romano di nascita ma amalfitano d’adozione, come ci ricorda una rara intervista che gli fece Positano News nel 2019, usava passare con la famiglia le vacanze estive a Maiori. Una modalità, quella del basso profilo, che si adegua a quella scelta a inizio mandato da Draghi che non amava le conferenze stampa, i bagni di folla, soffermarsi nello spiegare all’opinione pubblica e ai partiti ogni sua decisione. Strategia che SuperMario ha improvvisamente ribaltato da fine gennaio del 2022, dopo aver viste frustrate le sue ambizioni quirinalizie. Da lì un cambio che lo ha portato a viaggiare per l’Italia, a parlare pubblicamente dei meriti della moglie, la schiva first lady Serena Cappello, ad andare nelle scuole e immergersi nel tripudio degli alunni festanti.

La musica non cambia: in Cdp la politica si fa sentire

Come durante il mandato di Palermo, anche con Scannapieco la politica cerca di intervenire nelle scelte di Cassa, magari rispetto a prima un po’ più sottotraccia. Facendo sponda con Palazzo Chigi, l’unico vero decisore, la regola della nuova gestione è diventata: nelle nomine dei vertici e dei componenti dei cda delle partecipate non entrano persone decise dalla politica (a eccezione spesso dei Presidenti delle società), ma solo dal ministero dell’Economia e soprattutto da Chigi. Di questa attività si occupa personalmente il consulente Francesco Giavazzi, un tempo fervente liberista e fustigatore dell’ingerenza della mano pubblica nell’economia, che vede le liste proposte, vaglia attentamente, e alla fine sceglie dopo aver personalmente chiesto le referenze sui candidati a chi può fornirle, cioè persone di cui si fida. Discorso diverso è per le nomine in Cassa Depositi e Prestiti. Scannapieco, come Palermo, ha scelto di pescare dal mercato, come dimostrato ad esempio dalla recente nomina a capo del business di Massimo Di Carlo che proviene da Illimity, la banca fondata da Corrado Passera. Peraltro salutata da un irrituale comunicato stampa del deputato dem Gianni Dal Moro, che è membro del comitato di vigilanza della Cassa (vedi Tag43 del 18 febbraio). Ma in altre posizioni ha preferito farsi suggerire in toto dai partiti. Due i casi eclatanti: la nomina di Isabella Falautano a capo della Sostenibilità e di Linda Cecconi a responsabile delle relazioni istituzionali di Cdp. La prima molto vicina al segretario del Pd, Enrico Letta; la seconda già collaboratrice di Carlo Calenda, europarlamentare e segretario di Azione. Entrambe hanno preso il posto di persone molto capaci che sono state spostate in altro incarico per far posto alle nuove arrivate.

Nomine spesso suggerite dagli amici degli amici

È rimasta famosa invece la nomina, come capo staff dell’amministratore delegato di Cassa, del fisioterapista Fabio Barchiesi, con clienti importanti a Roma tra politici, dirigenti dello Stato e manager del settore privato. Per difendere una scelta che ha fatto storcere il naso a molti, Scannapieco è dovuto intervenire in prima persona, prima e unica volta in eccezione alla strategia del sommergibile, con una lettera a Repubblica che aveva scritto dell’anomalia nella scelta del manager affermando che Barchiesi era un valente manager di Sport e Salute, azienda per lo sviluppo dello sport controllata dal Mef. Insomma, molto simile a quanto fatto da Palermo che si faceva convincere, da vari personaggi politici e non (tra gli altri Dario Franceschini del Pd, il potente amico Fabio Corsico, stratega della comunicazione del gruppo Caltagirone, il parlamentare Stefano Buffagni dei 5 stelle), a nominare come funzionari e dirigenti di Cassa persone magari non sempre a loro agio nel ruolo: Marco Laudonio ai social media, ora distaccato al ministero del Lavoro, legato al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e molto vicino a Enrico Letta. Carlo Malagnino, figlio di Ugo, senatore pugliese stretto collaboratore di Massimo D’Alema. ll direttore generale della Fondazione Cdp Mario Vitale, il piddino Riccardo Corsini alla comunicazione di Cdp Venture Capital, ora passato alle Ferrovie dello Stato.

Assunzioni: meglio già formate e magari in prestito dalla Bei

Da sottolineare anche per quel che riguarda le assunzioni la differenza di metodo tra i due capi azienda: Palermo ha assunto molti giovani per rinnovare la Cassa. I colloqui li faceva lui personalmente, in pochi minuti e quasi mai approfonditamente. E precedentemente li sottoponeva a una procedura complessa che solitamente prevedeva più colloqui con varie figure aziendali, fino all’ultimo suo placet. Scannapieco invece ha dato direttive al debole direttore delle risorse umane, Maurizio Di Fonzo, di preferire le persone già formate in modo che siano subito disponibili a lavorare. E forse per questo che Scanna ha voluto in azienda alcuni mirati trasferimenti di persone dalla Banca Europea degli Investimenti alla Cdp; persone che una volta terminata l’avventura in Cassa potranno tornare in Bei come dipendenti, senza quindi perdere lo stipendio e la mansione.