L’ascesa di Barchiesi in Cdp e le mosse di Scannapieco

«Altro che fare i master all’Insead di Fontainbleau o all’Esmt di Berlino. Era meglio studiare da fisioterapisti e poi fare un po’ di economia». La disincantata e quasi rassegnata considerazione gira tra i dipendenti di Cassa Depositi e Prestiti, dopo che mercoledì 12 ottobre è uscita la disposizione organizzativa in cui viene istituita una nuova funzione della società chiamata “Coordinamento implementazione Piano e Iniziative Strategiche”, alle dirette dipendenze dello staff dell’amministratore delegato Dario Scannapieco.

Il nuovo incarico di Fabio Barchiesi

A guidarla sono stati nominati Francesco Pettenati e Fabio Barchiesi. La considerazione di cui sopra viene fatta proprio per la nomina di quest’ultimo, l’uomo che il personale di Cassa ha soprannominato per via del suo passato lavoro il fisioterapista. Barchiesi, e lo hanno scritto per primi Il Messaggero e poi La Repubblica un anno fa, è stato infatti un eccellente fisioterapista romano con clienti molto importanti (tra cui anche un Presidente del Consiglio formalmente ancora in carica), che successivamente ha preso una laurea telematica triennale in Economia per poi diventare capo di una struttura del Coni. E all’arrivo di Scannapieco in Cdp, nel maggio 2021, quella di Barchiesi è stata la prima assunzione e nomina: capo dello staff dell’amministratore delegato, dicitura che lui stesso puntualmente messaggiava ai propri pazienti per informarli della nuova avventura.

Intermediario con Palazzo Chigi gestione Draghi

I mesi successivi sono stati un inarrestabile crescendo di responsabilità. Prima la nomina a consigliere di amministrazione di Ansaldo Energia, un’importante partecipata genovese di Cdp in gravi difficoltà finanziarie che fabbrica turbine per produrre elettricità, non proprio la materia prediletta di Barchiesi. E ora il nuovo premiante incarico di “implementatore” del piano strategico dell’intera Cassa Depositi e Prestiti. Nell’ultimo anno poi il manager è anche diventato il terminale delle richieste delicate che arrivano da qualche Palazzo romano, soprattutto da Palazzo Chigi, richieste che Scannapieco ritiene opportuno isolare dalla responsabilità delle strutture di Cdp. Questa è infatti una fase in cui l’ad di Cassa si sta muovendo con grande cautela e attenzione, perché sa bene che deve guadagnarsi la fiducia del nuovo governo che avrà in Giorgia Meloni la prima presidente del Consiglio donna della storia repubblicana.

La svolta mediatica di Dario Scannapieco

Per riuscirci, ha deciso di rompere la regola del silenzio che aveva imposto a Cassa e a tutti i suoi manager e sta cercando di comunicare un po’ di più per promuovere le varie attività dell’ente di via Goito attraverso i giornali e i telegiornali Rai. Lo si è visto ad esempio la scorsa settimana quando sui media ha trovato ampio risalto il protocollo tra Cdp e la Commissione europea per 260 milioni di euro di garanzia attraverso InvestEU, firmato con il piddino Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, con cui Scannapieco è in stretti rapporti. O la conferenza stampa, tenuta a Milano nei giorni scorsi sempre sullo stesso tema, il sostegno al venture capital, un progetto dei 5 stelle la cui paternità risale al precedente amministratore delegato di Cassa, Fabrizio Palermo.

La Rete Unica e i desiderata di Meloni

Scannapieco sta anche cercando di farsi trovare pronto quando il nuovo governo gli chiederà conto della Rete Unica, ovvero il progetto finalizzato a riunire la rete fissa di Tim con quella di Open Fiber, società di cui Cdp detiene il controllo. Se fino a due mesi fa pensava di fondere le società delle reti, cioè OF e la rete dell’ex monopolista (di cui indirettamente Cassa ha quasi il 10 per cento delle azioni), ora Scannapieco sta preparando di gran fretta l’ipotesi fatta ventilare da Meloni lo scorso agosto agosto. Cdp deve fare una offerta pubblica di acquisto sulla totalità di Tim per tenersi la rete e fonderla con Open Fiber in quanto la rete è una struttura strategica del Paese, e poi vendere le società di Tim che offrono servizi commerciali. Insomma, il banchiere che viene dalla Bei ora è pronto a cambiare decisione, contraddicendo anche le indicazioni di Mario Draghi, suo principale dante causa e non solo in questo ultimo incarico, il quale in teoria vorrebbe che lo Stato non intervenisse nell’economia. In pratica, si è invece trovato a presiedere un governo (vedi Autostrade e Montepaschi) fortemente interventista. Ma Draghi oramai è il passato.

Il pasticcio della vicenda Mef

Proprio a Palazzo Chigi in questo ultimo periodo Scannapieco si è anche rivolto per chiedere aiuto affinché qualcuno degli attuali inquilini lo accreditasse presso Meloni come prossimo ministro dell’Economia. Ne è però venuto fuori un pasticcio mediatico, in cui alcuni quotidiani hanno scritto che avesse declinato l’offerta della premier in pectore di andarsi a sedere alla scrivania che fu di Quintino Sella. A Roma si dice che Fratelli d’Italia ha preso nota, non tanto dell’offerta mai avvenuta, ma del fatto che qualcuno abbia provveduto a far uscire sui giornali la storia del suo gran rifiuto. Non un inizio rassicurante per le future ambizioni di Scannapieco di continuare a occupare una poltrona di primissima fila.