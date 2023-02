Cdp, concierge aziendale per i dipendenti e altre pillole del 14 febbraio

Difficoltà a conciliare la vita col lavoro? Che problema c’è, se lavori in Cassa depositi e prestiti pensano pure a quello. La controllata dal ministero delle Finanze ha appena introdotto un nuovo servizio di welfare per i suoi dipendenti, e sembra di essere su Marte rispetto alla situazione media dell’occupazione in Italia: Cdp offre infatti un concierge aziendale «per aiutarti a conciliare meglio la vita professionale con quella personale, sollevandoti da tante piccole incombenze come commissioni di lavanderia e sartoria, servizi postali e richieste di certificati». Un maggiordomo personale, in pratica. Che «svolgerà tutte queste attività per te in modo gratuito, come se fossi tu a farlo. A tuo carico resterà solo il costo vivo della prestazione».

Come funziona? «Il servizio è disponibile tutti i martedì dalle 9 alle 11 e tutti i giovedì dalle 10.30 alle 12.30 presso la sala 1.50 al primo piano di Via Goito. Puoi anche contattare il concierge via telefono, WhatsApp o e-mail». Insomma lavorare in Cassa è quasi meglio che stare in hotel o in resort. L’azienda aveva annullato la mega festa di fine 2022 da 212.500 euro all’Auditorium di Roma per non dare un messaggio stonato in un momento di difficolte delle famiglie alle prese col caro-bollette. I dipendenti ora si potranno consolare con l’assistente personale. E concentrarsi solo ed esclusivamente sul lavoro, senza distrazioni e magari aumentando la loro produttività…

Massimiliano Cesare ci prova col Circolo Canottieri Aniene di Roma

Il presidente del Mediocredito Centrale Massimiliano Cesare le sta provando tutte per restare in sella: ha fatto domanda di partecipazione al Circolo Canottieri Aniene di Roma, presentato nientepopodimeno che da Gianni Letta. Secondo i maligni è una mossa di networking per farsi confermare alla guida del Mediocredito Centrale, dove è presidente del cda dall’aprile 2015, rinnovato già a settembre 2017 e ad aprile 2020. Per il quarto giro serve oliare i meccanismi giusti e coltivare le relazioni negli ambienti che contano. Da maggio 2022 è diventato anche presidente della Banca Popolare di Bari.