Cavalli in Villa fa tappa a Venezia: Sgarbi patron dell’evento

Il maxi evento itinerante Cavalli in Villa – che per tutto il 2022 porterà il cavallo a essere alfiere della cultura in cinque ville venete – sbarca a Venezia, presso Villa Farsetti nel comune di Santa Maria di Sala, dal 6 all’8 maggio. Dopo il debutto a Villa Bassi ad Abano Terme lo scorso weekend, Cavalli in Villa porta la meravigliosa dimora rococò al centro di un ricchissimo carnet di iniziative gratuite e aperte al pubblico: dal concorso di salto ostacoli A5*, che vedrà ogni giorno circa 250 tra cavalieri e amazzoni provenienti da tutta Italia mettersi alla prova in una delle discipline equestri olimpiche più adrenaliniche, fino a test e gite gratuite in sella a E-Bike di ultima generazione messe a disposizione da Askoll, prenotabili sia sul sito cavalliinvilla.it sia in loco. Uno spazio speciale, poi, sarà dedicato ai più piccoli con il Villaggio del Bambino, dove sarà possibile fare il battesimo della sella e sperimentare nuovi percorsi socio-educativi in sella ai pony.

Mostre e presentazioni a Villa Farsetti

Due, invece, le mostre in essere all’interno di Villa Farsetti: quella fotografica Il Profumo delle Criniere, con suggestive immagini ad alta definizione di trekking a cavallo, corredate da frasi e riflessioni sul senso del viaggio, e quella di pittura Note: origini a capo, con le opere del maestro Sergio Rando. Non mancherà nemmeno il focus economico con il Salone d’Impresa che ha scelto questa occasione per festeggiare i 20 anni dalla fondazione e presenterà venerdì il forum sul tema: “L’impresa shock: Come cambiano le persone e le organizzazioni? Bussole di orientamento, strumenti e percorsi di intervento”. Patron dell’evento è Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte terrà sabato (dalle 18 alle 19) un intervento aperto a tutti presso il teatro di Villa Farsetti, nel quale accompagnerà il pubblico in un excursus storico e artistico delle ville venete e dei tesori che racchiudono. Seguirà la presentazione del libro Ecce Caravaggio durante la quale Sgarbi racconterà aspetti inediti della recente scoperta del dipinto Ecce Homo Ansorena. Sempre sabato (dalle 16 alle 17 presso il teatro della villa) si terrà anche la presentazione del libro Il Miracolo dell’ippoterapia di Luigi Bisignani sul preziosissimo lavoro fatto dal Centro Equestre San Raffaele. Da non perdere il convegno dell’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV) seguito da quello dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, sul patrimonio sociale, storico e culturale che esse rappresentano (sabato, dalle 15 alle 18, sempre nel teatro).

E ancora inediti “dietro le quinte” con il direttore della fotografia Franz Pagot, che metterà in scena una battaglia a cavallo in armatura medioevale svelando i segreti di chi lavora con i cavalli nei grandi film. Ma anche teatro equestre, grazie alle emozionanti acrobazie con cavalli in libertà dell’artista Rudy Bellini, esposizione e sfilate d’auto d’epoca che hanno fatto la storia dell’Italia organizzate dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e lezioni di biodiversità, tenute dell’Arma dei Carabinieri che racconterà l’importanza dei boschi per il pianeta e quello che ognuno di noi può fare per aiutare l’ambiente. Il fine settimana sarà anche dedicato al turismo equestre, con un gruppo di cavalieri e amazzoni che percorreranno diversi chilometri nel territorio intorno alla villa, facendo tappe culturali ed enogastronomiche in alcuni dei luoghi più caratteristici della zona grazie al supporto di Agriturist Veneto. Non mancherà poi uno speciale servizio di osteopatia per cavalli e cani affiancato dalla Horse Ambulance. La colonna sonora dell’evento è affidata a Paolo Zanarella, il “Pianista fuori posto”.

Clara Campese: «Cavalli in villa erge il cavallo a essere alfiere d’eccellenza per promuovere questa nostra condivisa ed enorme cultura»

Cavalli in Villa – start up di FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) Veneto, che ha al proprio fianco FISE nazionale e Coni Veneto – dopo Villa Farsetti, si sposterà a Villa Pisani a Bonetti a Lonigo in provincia di Vicenza (11-12 giugno), Villa Caffo Navarrini, a Rossano Veneto (23-25 settembre) e infine Villa Corner, a Cavasagra di Vedelago in provincia di Treviso (1-2 ottobre). (Qui il programma completo). «È necessario riconoscere il ruolo fondamentale della cultura nello sviluppo della persona», spiega la presidente di FISE Veneto Clara Campese, tra gli ideatori dell’iniziativa. «La storia, l’arte, la tradizione, i fatti accaduti, sono memorie preziosissime che vanno condivise, conosciute e nutrite. Cavalli in villa erge il cavallo ad essere alfiere d’eccellenza per promuovere questa nostra condivisa ed enorme cultura, dove lo sport ne è un fulcro, all’interno di contesti che già di per sé hanno tanto da raccontare. Questo progetto vuole portarci, insieme, a rivivere e consolidare un’antica e profonda alleanza tra uomini, animali e territorio per valorizzarne e viverne l’unicità».