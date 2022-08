Cavalli di Battaglia stasera su Rai1: tutti gli ospiti di Gigi Proietti

Rai1 omaggia la memoria di Gigi Proietti. Stasera 12 agosto alle 21,25 andrà in onda il primo episodio di Cavalli di Battaglia, show del comico romano risalente al 2017. Andato in scena dal palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme, ha sancito il ritorno in televisione del grande artista. In scaletta, come cita anche il nome stesso del programma, i migliori pezzi del repertorio fra recitazione e canto. Ad accompagnare Gigi importanti volti dello spettacolo italiano, da Claudio Baglioni a Teo Teocoli e Claudia Gerini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Cavalli di Battaglia, sketch e ospiti di Gigi Proietti stasera 12 agosto 2022 su Rai1

A quasi due anni dalla scomparsa (2 novembre 2020), i fan di Gigi Proietti potranno ridere ancora una volta grazie alle battute di un vero mattatore del palcoscenico. L’artista, attore e regista romano, che ha per anni dominato sulla scena della Capitale, ha portato in tv nel 2017 tutti i suoi pezzi migliori. Fra performance di recitazione e canto, Proietti ha allietato il pubblico del Teatro Verdi con sketch di natura popolare, comica e drammaturgica davvero memorabili. Nel corso della prima puntata, in replica stasera su Rai1, ha ospitato sul palco grandi volti dello spettacolo italiano, dalla musica al cinema. Ecco che allora sarà possibile rivedere il duetto con Claudio Baglioni sulle note di Me so’ magnato er fegato, che i due decisero di dedicare a Monica Vitti, poi scomparsa lo scorso febbraio.

Il palco di Cavalli di Battaglia ha accolto poi anche Claudia Gerini, che con Gigi Proietti ha inscenato un pezzo de La signora delle Camelie. I due interpreteranno il celebre sketch del Conte Duval e Margherita, già visto nel film Un’estate al mare. I due poi canteranno anche alcuni brani dal vivo, tra cui Personalità e New York, New York. Accanto all’attore romano anche Corrado Guzzanti, presentatosi nei panni di Quelo, una specie di santone della filosofia. Presenti poi anche Alessandro Siani, con duetti a metà fra napoletano e romano, e Teo Teocoli. Quest’ultimo ha deciso di portare in scena il suo celeberrimo Caccamo, giornalista sportivo napoletano che il pubblico ha imparato a conoscere con Mai dire gol. Infine spazio anche per Marco Marzocca e il maestro Nicola Piovani, premio Oscar nel 1999 per La vita è bella. Con Gigi Proietti anche le due figlie Susanna e Carlotta.