Stasera alle 21,20, gli amanti dell’Opera teatrale potranno sintonizzarsi su Rai3. In onda il primo di tre spettacoli esclusivi, presentati da Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Direttamente dall’Arena di Verona, in programma tre serate in compagnia dei capolavori che nel tempo hanno conquistato il pubblico dei più grandi teatri nazionali e internazionali. Si partirà stasera con Cavalleria Rusticana, opera di Pietro Mascagni tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga.

Sul podio ci sarà il maestro Marco Armiliato. Nel cast saranno impegnati Sonia Ganassi, Clarissa Leonardi, Murat Karahan, Amartuvshin Enkhbat e Agostina Smimmero. Durante lo spettacolo, le tradizioni popolari siciliane rivivranno attraverso la proiezione di immagini del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, dei Musei Vaticani e della Biblioteca Apostolica Vaticana.

Cavalleria Rusticana, la trama dell’Opera in onda stasera 27 luglio 2021 su Rai3

Andata in scena per la prima volta nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma, Cavalleria Rusticana fu la prima composizione di Mascagni ed è certamente la più nota. La trama si svolge a Vizzini, paesino della città metropolitana di Catania, in Sicilia, e ha inizio il giorno di Pasqua. Qui per le strade si sentono le note di una serenata dedicata a Lola, moglie del carrettiere Alfio. Il paese pian piano si sveglia e tutti i cittadini iniziano le loro faccende quotidiane. Fra queste c’è Lucia, madre del giovane Turiddu e proprietaria di un’osteria, intenta a preparare il vino per i festeggiamenti che avranno luogo dopo la messa.

Qui giunge Santuzza, fidanzata di Turiddu, che rivela alla suocera i tradimenti del giovane proprio con Lola, di cui era innamorato prima della partenza per il servizio militare. Quando tutti i personaggi si incontrano, scoppia un forte litigio tanto che Turiddu e Alfio, ormai conscio del tradimento della moglie, si azzuffano. I due, per terminare la contesa, decidono di sfidarsi in un duello all’ultimo sangue, in cui decidere le sorti della questione.

L’intermezzo sinfonico ripreso da Andrea Bocelli e dal film Il Padrino – Parte III

Fra i momenti più noti della composizione merita una menzione speciale l’intermezzo sinfonico collocato fra l’ottava e la nona scena. Grazie al suo carattere orchestrale, interamente basato sugli archi, ha avuto grande fortuna al di fuori del repertorio operistico.

Il brano fa infatti da sottofondo musicale a molte scene del film Il Padrino – Parte III, oltre ad essere stato usato per i titoli di testa da Martin Scorsese in Toro scatenato. Al di fuori del cinema, la melodia è stata anche ripresa da Andrea Bocelli (qui carriera e vita privata) nella sua Mascagni e da Vasco Rossi come intro del tour live del 2007.