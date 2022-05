Il cavaliere oscuro stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Secondo capitolo delle avventure di Batman. Stasera 29 maggio, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda infatti Il cavaliere oscuro, film del 2008 per la regia di Christopher Nolan. Christian Bale riprende i panni dell’Uomo Pipistrello che si ritrova ad affrontare Joker, un nuovo criminale che intende sovvertire gli equilibri di Gotham City. Interprete del villain è Heath Ledger, mentre nel cast tornano Gary Oldman nei panni del commissario Gordon e Michael Caine in quelli di Alfred. New entry per Aaron Eckart, volto di Harvey Dent, e per Maggie Gyllenhall, che sostituisce Katie Holmes nei panni di Rachel. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il cavaliere oscuro, trama e cast del film stasera 29 maggio 2022 su Italia 1

Da quando Batman veglia sulla città, Gotham City sembra aver trovato un momentaneo periodo di tranquillità. Gli equilibri cambiano con l’arrivo di Joker, inquietante criminale con le sembianze di un clown, che si allea con la mafia per eliminare l’eroe mascherato. Mette su un piano per portare allo scoperto il cavaliere oscuro, uccidendo un uomo o una donna ogni giorno fin quando non deciderà di rivelare a tutti la sua identità. Intanto, la giustizia può contare sulle figure del commissario Jim Gordon, ma soprattutto del procuratore distrettuale Harvey Dent, attuale fidanzato di Rachel Dawes, amica di Bruce Wayne.

Quando Wayne sembra pronto a rivelare a tutti la sua doppia vita, Dent lo precede sperando di attirare su di sé le attenzioni di Joker e lasciare al vero Batman strada libera. La Polizia intrappola il clown e lo spedisce dietro le sbarre, ma quest’ultimo scopre definitivamente le sue carte. Mentre ha tenuto impegnati agenti e lo stesso Batman, la mafia ha rapito Dent e Rachel imprigionandoli in due luoghi diversi. È possibile salvarne solo uno e ogni scelta rischia di avere conseguenze terribili sul futuro della città.

Il cavaliere oscuro, 5 curiosità sul film stasera 29 maggio 2022 su Italia 1

Il cavaliere oscuro, la maledizione sul cast del film

Come già avvenuto per Dirty Dancing, anche per Il cavaliere oscuro si pensò a una maledizione sul set che avrebbe colpito cast e troupe. Heath Ledger, interprete del villain Joker, morì il 22 gennaio 2008 poco dopo la fine delle riprese per un’overdose da farmaci. Qualche mese prima, a settembre, era invece morto il tecnico degli effetti speciali Conway Wickliffe. Si schiantò contro un albero durante uno dei test di scena a bordo di un veicolo. Nell’estate del 2008, invece, Morgan Freeman rimase coinvolto in un incidente stradale in Mississippi, forse provocato da un suo colpo di sonno mentre era alla guida.

Il cavaliere oscuro, l’Oscar postumo a Heath Ledger

Heath Ledger ricevette, anche se postumo, il suo unico premio Oscar nella categoria “Miglior attore non protagonista”. Per dare vita al suo Joker, trascorse sei settimane isolato in una camera d’albergo, immerso fra vecchi fumetti e registrazioni di film. Documentò la creazione del villain sul suo diario personale che ancora oggi conserva appunti e battute. La sua performance ha entusiasmato fan e critici, che l’hanno inserita al terzo posto tra i 100 Greatest Movie Characters (Migliori personaggi cinematografici) di sempre.

Il cavaliere oscuro, l’allenamento di Christian Bale

Vestire i panni di Batman non è cosa da tutti. Lo sa bene Christian Bale, che per indossare il costume ha dovuto seguire un duro e rigido allenamento. L’attore britannico si è fatto aiutare da Justo Dieguez e Andy Norman, esperti di Keysi Fighting Method per 2-3 ore al giorno. Si tratta di una speciale arte marziale spagnola che aumenta la crescita personale focalizzandosi sullo sviluppo dell’istinto.

Il cavaliere oscuro, il look di Batman ispirato all’esercito

La costumista del film, Lindy Hemming, ha deciso di disegnare il costume dell’Uomo Pipistrello ispirandosi ai biker e alle uniformi dell’esercito. L’intero abito si compone di ben 100 parti differenti e più materiali, evitando però la gomma. Lo stesso Christian Bale affermò di trovarlo molto più comodo rispetto a quello di Batman Begins, soprattutto in termini di leggerezza e libertà di movimenti. Gli abiti di Bruce Wayne invece sono opera dello stilista Giorgio Armani, che ha creato anche la personale linea “Giorgio Armani for Bruce Wayne”.

Il cavaliere oscuro, incassi e riconoscimenti del film

Oltre al riconoscimento per Heath Ledger (che vinse anche Golden Globe e Bafta), Il cavaliere oscuro ricevette il premio Oscar per la categoria “Miglior montaggio sonoro” e altre sei nomination. Adriano Giannini, che in lingua italiana ha prestato la sua voce al Joker, ha vinto il Nastro d’argento per il “Miglior doppiaggio maschile”. Per quanto riguarda gli incassi, a fronte di un budget di 185 milioni di dollari, il film totalizzò 1,004 miliardi in tutto il mondo di cui 535 milioni nei soli Stati Uniti.