Catturato in Spagna il latitante Vittorio Raso

Dopo due anni di latitanza, il boss della ‘Ndrangheta Vincenzo Raso è stato fermato a Castelldefels, un piccolo paese della Catalogna a pochi chilometri dall’aeroporto di Barcellona. La cattura è arrivata dopo un normale controllo stradale, in cui l’uomo ha consegnato i documenti ma ha destato sospetti con troppo nervosismo. E così, dopo ulteriori controlli più approfonditi, la copertura è saltata: tutto grazie alle impronte digitali.

Vincenzo Raso catturato a Castelldefels

Sono state le impronte digitali a tradire Vincenzo Raso. Il boss della ‘Ndrangheta era latitante da due anni e si trovava a Castelldefels. Le forze dell’ordine spagnole hanno spiegato che guidava tranquillamente quando è incappato in un regolare posto di blocco stradale. Insospettiti dal suo nervosismo, gli agenti hanno inserito le sue impronte nel sistema e scoperto che si trattava in realtà del pericoloso latitante. Nel 2019 era già scomparso una prima volta e ritrovato sempre in Spagna. Grazie a un clamoroso errore, però, era sparito nuovamente, prima che si potesse procedere all’estradizione in Italia, dov’è stato condannato a vent’anni di carcere.

L’errore del tribunale spagnolo

Nel 2020, prima che sparisse di nuovo, il tribunale spagnolo che lo ha giudicato lo aveva liberato perché convinto che non ci fossero elementi per farlo restare in carcere. Sul mandato d’arresto, infatti, comparivano soltanto le accuse di estorsione e non quelle di associazione mafiosa o traffico di droga per cui era già stato condannato in Italia. Ma l’errore è stato scoperto soltanto dopo la sua seconda sparizione. Secondo gli investigatori italiani, durante la latitanza avrebbe comunque guidato la famiglia insieme ai boss Adolfo e Aldo Cosimo Crea, tutti trapiantati a Torino. La pista spagnola è stata individuata dopo che molti uomini legati al clan venivano trovati in viaggio da e verso la penisola iberica. L’arresto arrivo dopo che nel gennaio scorso era stato individuato il suo tesoro: 400 mila euro, a cui si aggiungono gioielli e rolex per il valore di altri 200mila.