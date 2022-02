La Luiss ha onorato la memoria di Antonio Catricalà, con un pomeriggio ricco di interventi celebrativi, e non solo: in questa occasione Paola Severino, già titolare del dicastero della Giustizia, ha ricordato che quando il ministero dell’Interno trasmise il testo della norma sulla decadenza «sia io che il mio ufficio legislativo ci rendemmo conto che la disposizione, pur riferendosi, condivisibilmente, ai soli condannati con sentenza definitiva, poteva provocare un eccessivo automatismo. La mattina in cui doveva tenersi il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto varare questa norma ebbi un incontro con Antonio e, esaminato insieme il problema, egli diede con immediatezza e straordinario intuito giuridico un suggerimento che subito accolsi: riconoscere al Parlamento il pieno potere di decidere sulla decadenza o meno di un suo membro. Risultato che ottenemmo attraverso la modifica dell’espressione ‘dichiarazione’ in ’deliberazione’». Il prossimo incontro per Catricalà si svolgerà alla Link Campus University il primo marzo.

Bologna, una ricarica per il sindaco Lepore

Una stazione di ricarica Powerstop di Volvo Car Italia è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Entra così nel vivo il progetto Volvo Recharge Highways per l’installazione di colonnine ultrafast sul territorio nazionale, aperte a chi guida auto elettriche di ogni marca. L’iniziativa prevede l’installazione di stazioni di ricarica ultrafast da 150 kW presso le concessionarie Volvo in prossimità delle uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici del territorio italiano, con oltre 15 assi autostradali interessati. Nel calendario delle prossime inaugurazioni c’è anche Frosinone. Per Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia, «così facciamo un passo verso il futuro della mobilità e l’ammodernamento del Paese. Il progetto Volvo Recharge Highways è un’iniziativa senza precedenti: mai un costruttore di auto si era impegnato anche attraverso investimenti concreti nella realizzazione di una rete di stazioni di ricarica ad alte prestazioni aperte a tutti gli automobilisti». Evviva.

Attesa per la Capitale italiana del Libro

Mercoledi, nel pomeriggio, si terrà la cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo di “Capitale italiana del Libro 2022”. La giuria, presieduta da Marino Sinibaldi, già altissimo dirigente Rai e amico da sempre dell’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, comunicherà in diretta streaming al ministro Dario Franceschini la città designata. Sono otto le città finaliste: Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone. I soliti bene informati scommettono sulle candidature di Puglia e Toscana, regioni nelle quali governa il Pd con, rispettivamente, Michele Emiliano ed Eugenio Giani. Nola non va

inserita, perché lì nonostante la presenza del Pd alla guida regionale il governatore si chiama Vincenzo De Luca, uno che non ha ottimi rapporti con Franceschini…

Il legame artistico tra il Belgio e l’Italia

La storia dell’arte è caratterizzata da intensi scambi tra le aree: dall’inizio del Cinquecento, Roma esercitò una grande forza di attrazione sugli artisti del Nord Europa che intrapresero il viaggio in Italia per poi rientrare nei loro Paesi e arricchire le tradizioni locali. Dall’altra parte, l’Italia e il Belgio sono stati pionieri nell’elaborazione dei fondamenti teorici della conservazione e del restauro del patrimonio artistico, che si sono sviluppati a partire dalla seconda metà del XX secolo. Ancora oggi i due Paesi svolgono un ruolo essenziale nella riflessione sui metodi di restauro delle opere antiche. Per questo motivo la Fondation Périer-D’Ieteren e l‘Academia Belgica che ha sede a Roma propongono una borsa di ricerca annuale finalizzata allo studio di uno o più artisti dei Paesi Bassi meridionali dei tempi moderni (XVI-XVIII secolo) la cui produzione fu influenzata dall’Italia, in qualsiasi disciplina (disegno, miniatura, pittura, scultura, arazzi, architettura), ovvero lo studio comparativo degli approcci nei due paesi verso gli interventi di conservazione e restauro. In palio, due mesi presso l’Academia Belgica e una borsa di studio mensile, oltre ad un forfait per le spese di viaggio.