Catia Franchi: sorella, biografia e storia della nuova star di Uomini e Donne

Catia Franchi è una nuova dama del trono over di Uomini e Donne. Sorella della celebre stilista Elisabetta Franchi, anche Catia lavora nel mondo della moda, ha due figli e sta già riscuotendo il consenso del pubblico nel dating show di Maria De Filippi. Ecco chi è Catia Franchi e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Catia Franchi?

Catia Franchi è la sorella della celebre stilista Elisabetta Franchi. Non si conoscono il luogo e la data di nascita della nuova dama di Uomini e Donne, né molti dettagli sulla sua vita privata. Si sa tuttavia che lavora per l’azienda della sorella, famosa fondatrice del marchio omonimo, vive a Casasecchio, nei pressi di Bologna, ed è una grande appassionata di sport, in particolare di Mountain bike.

Nel 2022 è approdata nel piccolo schermo e si è fatta rapidamente conoscere come volto del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dal 15 aprile infatti Catia Franchi è entrata a far parte del parterre del trono over in qualità di dama, attirando subito gli sguardi del pubblico su di sé per via del suo temperamento turbolento. La donna si è inserita nel bel mezzo di una discussione tra Biagio Di Maro con Jolanda. Il cavaliere, convinto che non l’avrebbe più ritrovata, aveva iniziato a corteggiare un’altra donna, Laura, ma ritrovando Jolanda in studio, ha deciso di tornare sui suoi passi. Così Catia è intervenuta prendendo di mira il cavaliere, attirando da subito il consenso del pubblico: “Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto”.

La vita privata della dama di Uomini e Donne