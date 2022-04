Morta Catherine Spaak: chi era l’attrice 77enne malata da tempo

Dopo una lunga malattia, si è spenta nella tarda serata di ieri l’attrice Catherine Spaak. Cinema e tv italiani piangolo la scomparsa di una delle sue stelle, in grado di infiammare il panorama nazionale tanto da attrice quanto da conduttrice. Una lunga carriera, quella della 77enne belga, che in Italia ha trovato un successo incredibile, passata alla storia tanto come diva quanto per una vita sentimentale e personale tumultuosa, con ben 4 mariti. Ecco chi era.

Catherine Spaak: la carriera

Catherine Spaak nasce in Belgio, A Boulogne Billancourt, il 3 aprile 1945. Fu notata già a 14 anni, quando Jacques Becker la fa esordire in Il buco. L’anno dopo, però, arriva la grande occasione, con il film Dolci Inganni di Alberto Lattuada, che la lancia in Italia. Era il 1960 e dovettero passare altri due anni prima di conquistare definitivamente gli italiani. Lo fa grazie a Dino Risi e ai film La voglia matta, quest’ultimo di Luciano Salce, e Il sorpasso, firmato proprio da Risi. Tante le pellicole che da lì in avanti la vedono protagonista: da Noia a Diciottenni al sole, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda o Il tigre.

La carriera musicale e la Targa d’oro al David

Nel frattempo Catherine Spaak debutta anche nel mondo della musica. L’etichetta discografica Dischi Ricordi le offrì un contratto per produrre alcuni 45 giri, che divennero rapidamente delle hit nazionali. Parliamo di Quelli della mia età o L’esercito del surf, nota come Noi siamo i giovani. Conquistate le classifiche italiane, Catherine Spaak ha proseguito la propria carriera cinematografica, vincendo la Targa d’oro ai David di Donatello e tentando la scalata ad Hollywood, senza successo, con Intrighi al Grand Hotel.

La televisione, i giornali e Forum

Dagli anni ’70 in poi, la carriera di Catherine Spaak si trasformò ancora. L’attrice ha conquistato il piccolo schermo grazie ad alcuni musical per la televisione e qualche commedia musicale, come La vedova allegra e Cyrano. In quello stesso periodo Catherine Spaak ha dato il via alla propria carriera da scrittrice, collaborando con molte testate, tra cui il Corriere della Sera e Tv Sorrisi e Canzoni. Qualche anno dopo, invece, ha dato il volto alle prime tre edizioni di Forum, programma che poi acquisterà un grande successo e che lei ha condotto dall’85 all’88. Tra le apparizioni recenti, invece, si ricordano Ballando con le stelle e L’Isola dei famosi. Un’emorragia cerebrale l’ha colpita nel 2020 e dopo due anni di lotte si è spenta ieri, 17 aprile, nella tarda serata.