Caterina Shulha: età, fidanzato, figli e film dell’attrice

Caterina Shulha è un’attrice nata in Bielorussia, oggi naturalizzata italiana, che ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo nel panorama cinematografico nazionale. Tra i suoi ultimi lavori Black out – Vite sospese, in onda su Rai Uno a partire dal 23 gennaio 2023.

Caterina Shulha: biografia, marito, figli e vita privata

Caterina Shulha, all’anagrafe Katsiaryna Shulha, è nata il 10 gennaio 1993 in Bielorussia, nella cittadina di Hrodna, sotto il segno del capricorno. Ha vissuto con i nonni nel suo paese di origine in seguito alla separazione dei genitori, avvenuta quando lei aveva solo tre anni. Ha iniziato la sua carriera a soli quindici anni lavorando come modella a Roma e a Milano e diventando volto di Vogue.

Inizia poi la sua passione per la recitazione e debutta al teatro nel 2008. Il suo esordio nel mondo del cinema è invece avvenuto nel 2014 con il film Immaturi – Il viaggio. Oggi è attrice, modella e regista naturalizzata italiana, fidanzata con il produttore cinematografico Marco Belardi. Dal loro amore sono nati tre figli: Lorenzo (2017), Nina e Futura (2020).

Caterina Shulha: film e serie tv

Caterina ha iniziato la sua carriera prima come modella e poi come attrice di teatro, ma le sue soddisfazioni più grandi sono arrivate con il cinema e la televisione. Oltre che nel film Immaturi – Il viaggio nel 2012, ha recitato anche in Smetto quando voglio nel 2014 e in La vita possibile nel 2016.

L’esordio in televisione è avvenuto nel 2011 prendendo parte ad un episodio della quinta stagione dei Cesaroni e poi in un episodio in Che Dio ci aiuti. Nel 2015 partecipa a Il confine per poi recitare nell’ottava stagione di Squadra antimafia – Il ritorno del boss. Nel 2017 è entrata nel cast del film Hotel Gagarin.