È morta Caterina, la bimba nata dopo che la mamma aveva avuto un infarto

Caterina non ce l’ha fatta. La piccola di 2 anni e mezzo è morta per le complicazioni dovute al suo parto. La mamma aveva avuto un infarto al momento del parto e questo avrebbe dato origine a diversi problemi di salute per la bambina. La donna, 39enne, dopo l’infarto era entrata in coma e si è risvegliata con gravi problemi neurologici. Anche la piccola non è mai stata bene, per via delle conseguenze di quel giorno. La bambina è morta nei giorni scorsi all’ospedale Meyer di Firenze e la procura di Arezzo ne ha disposto l’autopsia.

Caterina, la bimba nata dopo infarto della mamma è morta

L’inchiesta aveva poi portato all’iscrizione nel registro degli indagati per quattro medici. Anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come Gianna Nannini e Fabio Concato si erano prodigati per la piccola, con canzoni dedicate e non solo. Purtroppo, la piccola non ce l’ha fatta.

L’autopsia dovrà stabilire cosa è andato storto e quali sono le cause che hanno portato alla morte della piccola, dato che era comunque seguita in tutto e per tutto.

Il saluto del papà sui social

«Amore mio,ti voglio ricordare così, sei e sarai sempre la mia bimba speciale, ma purtroppo la vita nn è stata clemente con te. Però ti giuro che ho fatto abbiamo fatto tutto il possibile per farti sentire una bimba come tutte le altre….e se nn ho fatto abbastanza mi scuso amore mio…questo è il giorno più brutto della mia vita che nessuno si merita soprattutto una bambina di 2 anni emmezzo. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato in tutto ,tutto l affetto che ci avete dato. Caterina sei la mia piccola principessa, sicuramente sarai in posto migliore e con meno sofferenze. Un domani ci rincontreremo e finalmente ti vedrò sorridere e correre, TI VOGLIO TANTO BENE AMORE MIO ….» scrive papà Gabriele sui social, postando questa foto.

«Apprendiamo ora dalla famiglia Succi che i funerali di Caterina in programma per domani sabato 3 dicembre vengono rinviati a data da destinarsi per problemi burocratici» conclude.