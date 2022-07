Caterina Chinnici, chi è l’eurodeputata che ha vinto le primarie dei progressisti in Sicilia

Caterina Chinnici ha vinto le primarie dei progressisti in Sicilia, necessarie per scegliere il candidato del PD alle prossime regionali. La Chinnici ha battuto Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle e Claudio Fava della lista Centopassi. In totale, la votazione era aperta a 43.020 aventi diritto. Di questi, solo 30.640 hanno votato – circa il 77%. Infine, la Chinnici ha ottenuto 14.552 voti (44,77%). Vediamo chi è.

Caterina Chinnici, da eurodeputata a candidata alle regionali in Sicilia

Classe 1954, Caterina Chinnici è la figlia di Rocco, Consigliere Istruttore assassinato dalla mafia nel 1983. Si laurea in Giurisprudenza a Palermo ed entra nel 1979 nella magistratura. Nel 2014, dopo una lunga carriera nella magistratura – anche minorile – Caterina si candida alle elezioni europee come rappresentante del Partito Democratico. Opera con questo ruolo per leggi contro criminalità organizzata, per la giustizia e per la sicurezza.

Si ricandida nel 2019, sempre con il Partito Democratico. Anche in questo caso vince le elezioni e diventa vicepresidente europea della commissione per il controllo dei bilanci. È anche componente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Caterina è sposata e ha due figli. Infine, nel 2015 ha scritto un libro sulla storia di suo padre per Mondadori, dal titolo È così lieve il tuo bacio sulla fronte.

Le reazioni della politica nazionale

La vittoria di Caterina Chinnici non è andata giù al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Infatti, l’ex premier commenta con queste parole: “Prima di percorrere ancora la strada di un’alleanza progressista in Sicilia il Pd dovrà fare chiarezza sui suoi obiettivi e dire se l’agenda sociale e ambientale del M5S è la loro stessa direzione o se ormai i percorsi e i compagni di strada sono altri, in linea con gli insulti e le dichiarazioni di questi giorni. Per noi quello che succede a Roma succede a Palermo”. Restano quindi tesi i rapporti tra dem e pentastellati.