Caterina Caselli “Una vita, 100 vite”: cosa sapere sul documentario in onda stasera su Rai 3

La prima serata di Rai 3 propone Caterina Caselli – Una vita, 100 vite in onda questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle 21.20. Diretto da Renato De Maria e prodotto da Sugar Play in collaborazione con Rai Cinema, il docufilm non è altro che un viaggio nella vita e nella sfavillante carriera di Caterina Caselli, una delle protagoniste indiscusse della scena cantautorale italiana negli Anni 60, portata al successo dal brano Nessuno mi può giudicare, presentato al Festival di Sanremo nel 1966. Un’icona della musica e dello stile che ha saputo anticipare e abbracciare l’innovazione, facendone la cifra della propria scalata.

Caterina Caselli – Una vita, 100 vite: di cosa parla il documentario

Attraverso un ampio repertorio di immagini e canzoni, Caterina Caselli – Una vita, 100 vite vuole tratteggiare il ritratto senza tempo di una figura di spicco della cultura italiana. Caterina Caselli si racconta in prima persona in un dialogo interessante e ricco di spunti, delineando la storia di una donna che ha trasformato la passione per la musica in una vera e propria missione. Attraverso un susseguirsi di aneddoti personali e testimonianze pubbliche, emerge la fotografia di un’artista che ha attraversato il tempo, dalla Beat Generation a oggi, spesso anticipando le tendenze e percorrendo una strada fatta di coraggio e ribellione che l’ha portata dapprima a rivoluzionare il panorama musicale da cantante, poi da imprenditrice e talent scout, esportando note e melodie nostrane in giro per il mondo.

Breve estratto del documentario “CATERINA CASELLI: UNA VITA, CENTO VITE” per la regia di #RenatoDeMaria 🌟 Questa sera potrete vederlo in prima visione alle 21.20 su #Rai3 @RaiTre 📺🌷🌺🌻🌷 pic.twitter.com/QkOK3tceON — Caterina Caselli (@CCaselliSugar) February 10, 2022

Caterina Caselli – Una vita, 100 vite: chi sono i personaggi intervistati?

Dei familiari, colleghi e talenti che hanno avuto modo di conoscere Caterina Caselli e lavorare con lei, numerosi sono quelli che, nel docufilm, condividono con il pubblico memorie e ricordi. Tra questi il cantante lirico Andrea Bocelli, la band pugliese Negramaro, la cantautrice Elisa, il maestro Ennio Morricone, Paolo Conte, Francesco Guccini, la sorella Liliana, il musicista e paroliere Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, produttore discografico e pioniere della musica elettronica e disco, il discografico Stefano Senardi e il figlio Filippo Sugar.