Caterina Caselli chi è: ”Una vita 100 vite”, età, marito, malattia della cantante di Nessuno Mi Può Giudicare

Caterina Caselli è una famosissima cantante italiana di 75 anni. È celebre per la canzone Nessuno mi può Giudicare, ma anche per essere un’esperta cacciatrice di talenti. È lei che ha scoperto e lanciato nel mondo dello spettacolo Andrea Bocelli e Malika Ayane. Ecco chi è Caterina Caselli.

Caterina Caselli chi è: età, marito, vita privata della cantante di ”Nessuno Mi Può Giudicare”

Caterina Caselli nasce a Modena il 10 aprile del 1946, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Appassionata di musica sin da bambina, ha sempre nutrito il desiderio di diventare una cantante. Dopo un periodo di gavetta, riceve l’occasione della sua vita. Partecipando al Festival di Castrocaro nel ’62, infatti, viene notata dal discografico Alberto Carisch, grazie al quale incide il suo primo singolo.

Successivamente, conosce Ladislao Sugar al Piper Club di Roma: incontro che consegue nella firma di un contratto con la sua casa discografica. Da quel momento Caterina Caselli raggiunge il successo con una rapidità incredibile. La canzone Nessuno mi può giudicare diventa subito celebre e Caselli viene soprannominata casco d’oro per via del suo caschetto biondo.

Si susseguono traguardi e successi importanti, uno dopo l’altro, che fanno della cantante una vera e propria star, in grado di proporre al pubblico brani sempre amati, come Il volto della vita, Il carnevale, Spero di svegliarmi presto, Insieme a te non ci sto più e Perdono.

La carriera di Caterina Caselli: dalle collaborazioni al documentario ”Una vita, 100 vite” in onda stasera su Rai 3

Caterina Caselli, dopo una brillante carriera da cantante, decide di diventare talent scout e produttore discografico. È lei infatti che scopre e lancia nel mondo della musica grandi talenti come I Negramaro, Malika Ayane, Andrea Bocelli e Avion Travel. Dedicandosi intensamente a quest’ultima attività, Caselli non si esibisce per ben quarantadue anni. Nel 2012 torna sul palcoscenico per cantare al Concerto per l’Emilia, organizzato dai Nomadi per i terremotati.

Successivamente compare in tv nel dicembre 2021 per promuovere, a Che tempo che fa, il film che racconta la sua vita, Caterina Caselli – Una vita 100 vite, in onda sulla Rai.

Caterina Caselli, il marito Pietro Sugar e il figlio

Caterina Caselli conosce il suo futuro marito da giovane. Allora ha solo 24 anni: “Spesso e volentieri dopo i concerti e le serate mi ritrovavo sola in albergo e mi dicevo: cosa pagherei per essere con i miei amici, poter mangiare una pizza come tutti gli altri . Mi è mancato molto anche non poter studiare. Poi è accaduta una cosa molto importante, che mi ha cambiato la vita: mi sono innamorata di Piero: mio marito”. Si tratta di Pietro, il figlio di Ladislao Sugar, di cui si innamora e con cui si sposa nel 1970. I due, dopo un anno, diventano genitori di Filippo. Nel 2019 la cantante combatte un tumore, come rivelato al Corriere della Sera.