Catena Fiorello: età, compagno, malattia e libri della sorella di Rosario

Nata a Catania il 10 agosto 1966 (oggi ha dunque 56 anni), Catena Fiorello è una scrittrice italiana nota anche per essere una “sorella d’arte”: i due fratelli minori sono infatti il noto comico, speaker e presentatore Fiorello e Giuseppe, apprezzato attore di fiction e regista cinematografico.

Chi è Catena Fiorello: biografia e carriera

Catena Fiorello ha iniziato ma mai completato gli studi universitari, che ha abbandonato con la prospettiva di una carriera nel mondo delle agenzie matrimoniali a La Spezia. Un importante momento di svolta per la sua carriera sono i primi anni Novanta, quando il successo del fratello Rosario inizia ad essere tale da portarla ad affiancarlo nella sua attività in veste di autrice. Ecco dunque che in questo periodo inizierà a lavorare al fianco del parente stretto nel contesto di Buona Domenica (per le stagioni 1995-1996) e del Festivalbar (per due edizioni, quelle del 1997 e del 1998).

Gli anni successivi saranno per lei una conferma delle sue doti autoriali: ecco dunque che la vedremo lavorare a Nati senza camicia su Rai 3 e a Blog – reazione a catena su Rai 2. In questo stesso periodo, fra le altre cose, inizierà anche a firmare alcuni articoli sui più importanti quotidiani nazionali.

Il suo esordio letterario lo farà nel 2003 con il libro Nati senza camicia. Venti interviste a grandi imprenditori e personaggi famosi che hanno cambiato il loro destino con la sola forza di volontà, pubblicato da Baldini & Castoldi, mentre nel 2013 uscirà Dacci oggi il nostro pane quotidiano, un libro dove l’autrice racconta storie di vita familiare parlando anche delle ricette dell’adorata madre.

La consacrazione definita però arriva con Picciridda, libro che ha vinto il premio Elsa Morante e dal quale è stato anche estratto un omonimo film diretto da Paolo Licata. Ad oggi ha all’attivo un totale di 13 opere letterarie.

Catena Fiorello: compagno e malattia

Dal 2011 Catena Fiorello è legata sentimentalmente a Paolo Spalluto, dal quale non ha mai avuto figli. Il compagno l’ha supportata nella sua ora più buia, quella in cui ha scoperto di avere un tumore al seno: «Anche se si spaventa di tutto, mi ha voluto far lui le medicazioni. Questo equivale a centinaia di mazzi di rose. Ormai, a 54 anni, io ho capito che chi ti ama davvero ti sta accanto senza fare troppo rumore». Oggi il peggio sembra essere passato, con i medici che le hanno asportato i tre noduli che aveva scoperto di avere.