Catania, si ribaltano per schivare un gatto: morto 15enne, grave la sorella

Non ce l’ha fatta l’adolescente di 15 anni che, insieme alla sorella di 17, stava guidando una minicar sulla provinciale 122 in provincia di Catania. I due stavano guidando sulla strada che collega Mendolito alla frazione di Adrano, dove abitavano. Mentre viaggiavano, un gatto è comparso sulla strada. Nel tentativo di schivarlo, i fratelli hanno perso il controllo del mezzo.

Muore per schivare gatto: la tragedia a Catania

Alla guida del mezzo c’era la 17enne. La ragazza avrebbe effettuato una manovra azzardata alla vista del gatto e ha frenato per evitare di investire l’animale. Il mezzo si è ribaltato e il 15enne è morto sul colpo. La sorella è invece ricoverata all’ospedale San Marco di Catania. Secondo la Polizia di Adrano intervenuta sul posto, il mezzo si sarebbe prima schiantato contro un muro e solo dopo si sarebbe ribaltato. Per estrarre i due fratelli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Per chi indaga, la dinamica dell’incidente sembra abbastanza chiara. La Polizia locale e i Vigili del Fuoco hanno comunque proceduto ai rilievi di rito per poter accertare i dettagli della vicenda e avere un quadro più chiaro della situazione. A quanto si apprende, l’incidente sarebbe avvenuto poco prima di mezzanotte.

Coinvolta anche la sorella

La sorella del 15enne era alla guida della minicar al momento dell’incidente e avrebbe effettuato una manovra ancora da chiarire per poter evitare il gatto che era comparso sulla strada. Per poter uscire dalle lamiere, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La sorella è ora ricoverata all’ospedale San Marco e le sue condizioni sarebbero ancora gravi.

Il sindaco di Adrano Fabio Mancuso ha così commentato la vicenda: «Esprimo come sindaco della città e soprattutto come padre il mio più profondo dolore e sentita afflizione per la terribile tragedia che ha colpito una nostra famiglia» è il commento del primo cittadino.