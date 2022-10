Catania, neonata muore in ospedale a causa di un batterio: aperta inchiesta

Una neonata prematura è morta a Catania dopo aver contratto un’infezione all’ospedale, poche ore dopo la sua nascita. Una vicenda ancora oscura e per capire al meglio tutti i dettagli è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Catania. D’altronde, i genitori della piccola avevano presentato un esposto alle autorità chiedendo chiarezza e offrendo per le indagini tutta la documentazione clinica in loro possesso.

La nascita normale della piccola prematura

La madre della piccola, di 29 anni, si è recata all’ospedale Cannizzaro di Catania il 16 luglio scorso a causa del distacco della placenta. Essendo giunta ormai al settimo mese di gravidanza, i medici dell’ospedale hanno deciso di farla partorire, optando per un parto cesareo effettuato in quella stessa giornata. La bimba è nata sana e secondo i dati raccolti pesava un chilo e 316 grammi. Tuttavia, essendo nata prematura, la piccola è dovuta rimanere all’ospedale per qualche tempo, venendo inserita nell’incubatrice del reparto di terapia intensiva neonatale della struttura.

L’infezione che ha portato alla morta la piccola di Catania

Tutto sembrava procedere normalmente per i neo-genitori, ma sono stati stesso loro a raccontare di come la situazione sia precipitata velocemente. Infatti, una decina di giorni dopo la nascita della piccola, una dottoressa ha avvertito i genitori che la bimba aveva contratto un’infezione non ancora identificata dal personale dell’ospedale. Quattro giorni dopo poi, c’è stata la conferma: il 30 luglio la piccola era stata infettata da un batterio chiamato Serratia Marcenses. Le condizioni della piccola allora sono nettamente peggiorate fino alla morte avvenuta per insufficienza cardiaca.

Inoltre, il 10 agosto è stata fatta firmare ai genitori della piccola un’autorizzazione per provare a somministrare un antibiotico alla neonata. L’autorizzazione era necessaria perché tale medicinale non era adatto ai bambini piccoli, essendo consigliato ai bambini dai 6 anni in su, e poteva provocare effetti collaterali dannosi, come l’arresto cardiaco. Ora tocca alla Procura di Catania far luce sulla situazione, ricostruendo i pezzi e capendo se la morte della neonata poteva essere evitata in qualche modo.