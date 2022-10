Catania, lite tra condomini finisce nel sangue: morto un 46enne

In provincia di Catania una lite tra un 80enne e un 46enne ha portato alla morte di quest’ultimo. I fatti risalgono a questo pomeriggio, il 26 ottobre alle ore 15. Intorno a quell’ora, i due avrebbero iniziato a litigare. Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno dato il via al litigio. Quello che è certo è che il 46enne è morto dopo aver riportato ferite da arma da fuoco. Stando ad alcune testimonianze, a sparare sarebbe stato l’ottantenne. L’uomo non ha aspettato le Forze dell’Ordine ed è attualmente ricercato dalla Polizia di Catania.

Catania, lite con il morto: interviene la polizia in un condominio

A quanto si apprende, l’ottantenne sarebbe stato il proprietario del deposito che il 46enne utilizzava per la sua attività di rappresentanza di generi alimentari. Il 46enne lascia una moglie e due figli. In passato ci sarebbero state liti simili tra loro per questioni di vicinato. L’allarme è stato lanciato da un passante.

Sul posto è intervenuto subito anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure al 46enne. La zona è stata chiusa al traffico per permettere agli inquirenti di effettuare i rilievi per ulteriori accertamenti.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Samuel Giuseppe Nizzari, aveva 46 anni, era padre di due figli e lavorava come rappresentante commerciale nel settore alimentare. Un amico lo saluta così sui social: «Riposa in pace e proteggi la tua famiglia».

A quanto si apprende, la lite sarebbe avvenuta proprio nei pressi del condominio dove si trovava questo deposito e dove abitava l’ottantenne che poi si sarebbe dato alla fuga, non attendendo i soccorsi. Purtroppo, il 46enne non ce l’ha fatta e le cure prestate sul posto non sono state sufficienti per salvargli la vita. Le indagini sono tutt’ora in corso e si attendono ulteriori riscontri per rintracciare l’anziano.