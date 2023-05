Queen, il catalogo musicale potrebbe essere venduto per un miliardo di dollari

La notizia è stata diffusa dalla CNN: il catalogo musicale della band potrebbe presto essere venduto per una cifra sbalorditiva, pari a oltre un miliardo di dollari. Secondo l’emittente, vi sarebbero trattative ben avviate con l’Universal Music Group e l’accordo potrebbe «concludersi entro un mese». Di contro, un portavoce del Disney Music Group, ha dichiarato alla stessa CNN che la società non ha intenzione di vendere il catalogo.

Il catalogo musicale dei Queen in vendita per oltre un miliardo di dollari

Uno dei primi a sorprendere con la vendita del suo catalogo di canzoni, fu Bruce Springsteen nel dicembre 2021, che concluse l’affare per un totale di circa 500 milioni di dollari. La vendita delle canzoni dei Queen, qualora andasse a buon fine, stabilirebbe un nuovo record. La differenza così elevata dei prezzi sarebbe dovuta anche al contributo fornito dal film vincitore dell’Oscar nel 2018 «Bohemian Rhapsody», che, raccontando la storia dell’inizio della band e sul frontman Freddie Mercury, ha segnato un momento di rinascita. Recentemente, come confermato dalla CNN, anche Justin Bieber, David Bowie e Sting hanno recentemente completato le vendite dei rispettivi cataloghi musicali.

Queen, il tour 2023

Proprio nel corso del 2023, i Queen intraprenderanno il loro Rhapsody Tour di 22 date con il cantante Adam Lambert in Nord America. Come riportato da American Songwriter, dopo il tour europeo e britannico dei Queen e Lambert nel 2022, la nuova serie di date inizierà il 4 ottobre alla CFG Bank Arena di Baltimora, nel Maryland, e si concluderà a Los Angeles al BMO Stadium il 12 novembre.Sono state aggiunte anche seconde date a New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco, Los Angeles e Baltimora.