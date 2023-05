Castrocaro, due bambine salvate dai Vigili del Fuoco insieme ai genitori

L’Emilia Romagna è stata in queste ore travolta da una spaventosa ondata di maltempo che ha già fatto almeno tre morti causando enormi disagi alla popolazione locale, le cui case sono state letteralmente travolte dall’esondazione di alcuni fiumi che attraversano la zona. Particolarmente complessa la situazione nell’area di Castrocaro, dove nelle scorse ore i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche due bambine.

I Vigili del Fuoco salvano la vita a due bambine a Castrocaro

Sono in totale una dozzina le persone salvate dai soccorsi, giunti sul posto dopo l’inondazione che ha sconvolto la cittadina romagnola e i comuni limitrofi. C’erano in particolare due bimbe molto piccole che erano rimaste bloccate con la loro famiglia in una casa completamente allagata e che sono state salvate insieme ai genitori dall’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. L’annuncio è arrivato sul profilo Twitter ufficiale dei Vigili, che hanno rassicurato la popolazione rispetto alle condizioni di salute delle creature, condividendo una loro foto (blurrata per motivi di privacy).

🔴 Due creature bloccate con la famiglia nella casa allagata a Castrocaro Terme (FC). A salvare le due bimbe e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. Nella foto sono entrambe al sicuro e sorridenti#alluvione #EmiliaRomagna #16maggio pic.twitter.com/QERffRLnJS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023

Il messaggio del sindaco

Il viale principale di Castrocaro è per il resto tuttora allagato e chiuso al traffico. Il sindaco del Comune, Francesco Billi, ha a proposito lanciato un importante messaggio, invitando i suoi concittadini alla massima cautela in queste ore così complesse: «Le strade sono diventate dei torrenti. La priorità è assicurare l’incolumità delle persone, stiamo facendo tutto il possibile». Il Comune di Castrocaro resterà aperto per tutta la notte. I cittadini, inoltre, avranno a disposizione due numeri per segnalare situazioni di pericolo e criticità: lo 054370641 e il 3487392441.