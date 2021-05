Causano interruzioni di Internet, rubano la legna e provocano allagamenti, ma il loro effetto sull’ecosistema resta positivo. Stiamo parlando dei castori che popolano in milioni di esemplari il Canada. Negli ultimi tempi la convivenza con gli uomani si è fatta particolarmente problematica. Già, perché è vero che i castori scavano migliaia di metri cubi di terreno per ricavare i loro rifugi, creando sia canali che fanno rifluire acque sotterranee dopo averne filtrato i sedimenti, sia stagni che sono paradisi per pesci e rane, ma quando vivono a ridosso dei centri abitati, si verificano incidenti non gradevoli.

Pali in legno scomparsi, cavi recisi e allagamenti: dito puntato contro i castori

In una comunità della provincia di Saskatchewan, per esempio, sono improvvisamente scomparsi i pali delle recinzioni: si è scoperto che i castori locali li avevano utilizzati per costruire dighe. Nella Columbia Britannica, invece, un’intera città è rimasta senza accesso al web, dopo che i castori avevano divorato un cavo della compagnia di telecomunicazioni. Un terzo incidente si è verificato addirittura a Toronto, dove un castoro è stato visto aggirarsi in una stazione della metropolitana. Non solo: lo scorso aprile, la città di Grenville-sur-la-Roug, in Quebec, ha chiesto di sopprimere l’intera popolazione locale di quasi 800 castori, dopo che 200 dighe costruite sui corsi d’acqua vicini avevano provocato l’allagamento di più di 30 chilometri quadrati della città. Un problema ricorrente nel Paese nordamericano, che richiede ogni anno interventi per centinaia di migliaia di dollari.

Castori e umani possono e devono convivere pacificamente: parola d’esperto

A spezzare una lancia in favore dei roditori è intervenuta Glynnis Hood, docente di scienze ambientali presso l’Università di Alberta. Al Guardian ha ricordato che «i castori hanno vissuto in queste aree da molto più tempo degli esseri umani e sono da considerarsi una specie preziosa per la salute di un ecosistema». Insomma, gli umani e i castori non solo possono, ma devono convivere pacificamente. Un allagamento val bene la salute dell’ecosistema.