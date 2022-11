Castiglione Falletto, incidente tra auto e trattore: un morto

Gravissimo incidente a Castiglione Falletto, nel Cuneese. Un’auto ha tamponato un trattore che si trovava davanti. Un 50enne è stato estratto dalle lamiere. Si tratta del conducente dell’auto, una Pegeout 3008, che è finita poi in un fossato dopo il guard rail. L’uomo è stato soccorso, ma il personale sanitario ha potuto solo riscontrare il decesso. Grave all’ospedale di Verduno è, invece, il giovane che era alla guida del trattore a rimorchio, che stava trasportando un cingolato in quel momento.

Castiglione Falletto, incidente tra trattore e auto: i soccorsi

A seguito dell’allarme lanciato nella zona, sul posto è intervenuto il 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco di Alba, il Charlie Eco di Cuneo, l’Asava di Alba e i carabinieri della stazione di Monforte d’Alba. Per recuperare il 50enne, è stato necessario estrarlo dalle lamiere del suo mezzo. Il fatto è accaduto alle ore 15 di oggi, 30 novembre, sulle strade della Granda, sulla provinciale 3 Barolo. L’incidente ha coinvolto anche una Fiat Panda, per fortuna solo lievemente. Per gli abitanti della zona, non sarebbe la prima volta.

Le cause dell’incidente e le dinamiche nei dettagli sono ancora da accertare. Invece, non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte nell’incidente.

I messaggi sui social

Nei commenti sui social, c’è chi indica quel tratto di strada pericoloso e chi, invece, si chiede come mai il trattore fosse proprio in quel punto e si fosse mosso prima di terminare il suo lavoro. Infine, c’è chi esprime cordoglio per la famiglia della vittima e chi chiede maggiore attenzione per le strade. Gli inquirenti dovranno fare chiarezza anche sulle dinamiche del sinistro. Infatti, non si sa il motivo per cui l’auto si sia scontrata con il mezzo che aveva davanti a sé e che non avrebbe non potuto vedere.

Ora si attendono ulteriori riscontri, dati anche i rilievi effettuati sul posto.