Castelvetro, Alessandro morto in un incidente: aspettava una figlia

Sposato da poco, in attesa della sua bambina e 38enne: è il profilo di Alessandro Santachiara, il giovane appassionato di cortometraggi morto in un incidente a Castelvetro, in provincia di Modena. L’incidente è avvenuto verso le ore 14:40 dello scorso 20 dicembre. Alessandro stava viaggiando con il suo scooter sulla provinciale di Castelvetro all’intersezione con via Ossi. Stando a una prima ricostruzione, il 38enne di Quattro Castella (Reggio Emilia) si sarebbe schiantato contro un’auto e avrebbe poi sbandato contro la recinzione di una proprietà privata.

Alessandro era a bordo di un maxi scooter Honda quando si sarebbe schiantato contro una Dacia Duster con alla guida una 22enne di Toano. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, la giovane stava guidando nella stessa direzione di Alessandro. Le dinamiche dell’incidente sono tutte da chiarire, mentre gli agenti hanno già proceeduto con i primi rilievi. Tra le prime ipotesi c’è una manovra azzardata, oppure un sorpasso. Il giovane sarebbe morto sul colpo nonostante l’uso del casco per via della violenza dell’impatto.

Il personale del 118 intervenuto sul posto ha potuto solo riscontrare il decesso. La strada è stata chiusa per qualche ora per eliminare le carcasse dei mezzi coinvolti. Alessandro si era sposato a maggio 2022 e la moglie era in attesa della loro bambina.

Il ricordo dei familiari e della comunità

«Una notizia terribile. Ho conosciuto Alessandro Santachiara tanti anni fa, quando a #Novellara si cominciava a progettare lo skate park e lui era tra i giovani promotori. Sono senza parole. Mi stringo alla famiglia» scrive la sindaca di Novellara Elena Carletti. «Aver saputo della tua scomparsa mi rende davvero triste. Ci siamo conosciuti per delle passioni in comune… e ci sentivamo ogni tanto. Mi dispiace tanto amico mio…💔😥» scrive, invece, un amico sui social.

«Ecco caro Alessandro Santachiara ti voglio ricordare con questo tuo impegno durante la tua esperienza con me a novellara, con questo cortometraggio che abbiamo realizzato insieme e al quale credevano in pochi, RIPOSA IN PACE AMICO MIO, mo dispiace tantissimo, ti avevo appena fatto gli auguri per il tuo stringo il per il bimbo che state aspettando, mi dispiace tanto ma la vita a volte è ingiusta…» commenta l’ex assessore di Novellara Youssef Salmi.