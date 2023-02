Castelli, moschee, chiese: i danni del terremoto in Turchia e Siria

Il potente terremoto che ha scosso la Turchia e la Siria ha danneggiato gravemente il Castello di Gaziantep, dichiarato patrimonio culturale mondiale dall’Unesco. Ma non è questo l’unico monumento di inestimabile valore archeologico e storico ad aver riportato danni nei due Paesi, tra le culle della civiltà.

Gaziantep Castle is completely destroyed after today’s earthquake in Turkey.

The castle was built by the Hittite Empire and later built into a main castle by the Roman Empire in 2nd and 3rd centuries AD. pic.twitter.com/6Amv0PfhNT

— Oskar Aanmoen 🇳🇴 (@OAanmoen) February 6, 2023