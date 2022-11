Castellino fermato dalla polizia all’ingresso alla Camera

Niente da fare per Giuliano Castellino, fermato dagli agenti di polizia mentre tentava di fare il proprio ingresso alla Camera dei deputati. Dopo giorni di polemiche che hanno coinvolto praticamente tutti i partiti, all’ex esponente di Forza Nuova è stato ritirato l’accredito e impedito l’accesso. Castellino è imputato per quanto accaduto il 9 ottobre 2021, giorno in cui una manifestazione no Green Pass si è trasformata in un vero e proprio assalto alla sede della Cgil. La vicenda si chiude dopo giorni di critiche al neo-deputato Francesco Gallo, di Sud chiama Nord, di fatto colui che con il suo assenso aveva autorizzato la presenza nell’elenco degli accreditati per la conferenza stampa di presentazione di Movimento Italia Libera.

Castellino: «Questa è la democrazia in Italia»

Nonostante la sua presenza fosse stata già smentita e il suo accredito annullato, Giuliano Castellino si è presentato alle transenne. Ma gli agenti lo hanno bloccato, generando la sua protesta. «Questa è la democrazia in Italia», avrebbe detto dopo aver chiesto il motivo dello stop. La vicenda si è chiusa ma sembra scontato che le polemiche proseguiranno. Castellino era stato inserito nell’elenco dall’avvocato Carlo Taormina, fondatore del movimento. E da regolamento serviva il sì di un parlamentare, in questo caso Gallo. Il deputato della formazione di Cateno De Luca, si è poi smarcato e ha fatto ritirare l’accredito.

Gallo: «Non mi aspettavo tutte queste polemiche»

Lo stesso Gallo aveva già annunciato di aver fatto ritirare l’accredito. «Non mi aspettavo tutte queste polemiche», ha spiegato, «Io non faccio parte di questo nuovo movimento, ma conosco Carlo Taormina, che organizza l’evento, e ho dato l’autorizzazione al convegno. Castellino? All’inizio non sapevo nemmeno bene chi fosse, poi da ieri mattina mi hanno iniziato a chiamare tutti, compreso il presidente Fontana». E ancora: «Alle 14 nella sala stampa della Camera si parlerà di politica. E per evitare che l’attenzione generale si concentri sulla presenza di una sola persona, sollevando polemiche e polveroni mediatici, questa persona non sarà in quella sala. Con buona pace del garantismo e delle libertà costituzionali».