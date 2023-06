Castelfranco Emilia, maestra riprende i bambini mentre cantano cori contro la Juve: è polemica

Polemica a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, una maestra delle elementari ha ripreso i bambini della sua classe mentre cantavano cori contro la Juventus. Il video della maestra è poi finito sul gruppo WhatsApp dei genitori dei bambini ed in poco tempo è nata una vera e propria polemica.

La vicenda della maestra che ha ripreso i bambini a Castelfranco Emilia

Il caso a Castelfranco Emilia è scoppiata pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Una maestra di un istituto scolastico nella località dell’Emilia-Romagna ha girato un video con il suo cellulare ed ha immortalato gli alunni della sua classe, in una scuola elementare. I bambini sono stati ripresi mentre intonavano il classico coro: «Chi non salta juventino è». Quel video è stato poi inoltrato sulla chat di WhatsApp, quella condivisa dai genitori degli alunni, e alcuni di questi genitori non hanno particolarmente apprezzato il coro cantato dai bambini. Più di un genitore è andato a reclamare con la dirigente scolastica chiedendo spiegazioni e provvedimenti per la maestra della classe.

Le parole della dirigente

La dirigente dell’istituto di Castelfranco Emilia, Vilma Baccarani, ha ascoltato i genitori e ha visto il video, infine in mezzo stampa ha difeso la maestra nella quale ripone sempre grande fiducia: «Tutto è nato da un gioco fatto in classe. Da parte dell’insegnante non c’è stata alcuna imposizione. L’insegnante ha assecondato la richiesta di alcuni alunni e ha girato il video che nelle sue intenzioni non sarebbe dovuto uscire dalla chat di classe. La inviterò a riflettere su un uso più oculato dei telefonini e dei mezzi informatici ma la mia stima nei suoi confronti rimane immutata, so che è preoccupata e mortificata per il fatto che la notizia di questo video sia diventata di pubblico dominio».