Casteldaccia, ragazza di 23 anni morta in casa per un malore improvviso

Una ragazza di 23 anni, Arianna Calì, è morta ieri sera nella sua abitazione di Casteldaccia, provincia di Palermo, dopo essersi sentita male. Probabilmente è deceduta a causa di un aneurisma.

Triste tragedia quella avvenuta nel piccolo comune della provincia di Palermo. Arianna era in casa quando improvvisamente ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo e si è rivelato fatale. Ad uccidere la giovane, secondo i primi rilevamenti, potrebbe essere stato un aneurisma. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla da parte del 118, purtroppo insufficienti a salvare la ragazza.

La 23enne è stata descritta come una ragazza sempre allegra e solare e aveva appena conseguito la laurea in Psicologia all’Università di Palermo dopo aver frequentato il liceo classico di Bagheria. Tutti in paese sono sconvolti dalla sua prematura scomparsa: «Il sindaco, il presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri si stringono al dolore della famiglia Calì per l’improvvisa e immatura perdita della loro amata figlia».

Un altro utente sui social ha scritto: «Per oggi i riflettori della fervente campagna elettorale che anima il paese di Casteldaccia è doveroso che si spengano di fronte ad una notizia atroce appena appresa, la più terribile delle notizie: la perdita prematura e incomprensibile di una vita umana. Nel mio personalissimo ricordo resta il sorriso di una bambina dolcissima che veniva a far visita ai nonni, residenti per lungo tempo nel mio stesso condominio. Resta, e deve restare, la speranza di un senso che verrà e, nella sua ricerca terrena, una sincera preghiera silenziosa, nel pieno rispetto per lo straziante dolore che in queste ore sta colpendo la famiglia della giovanissima Arianna Calì, alla quale vanno le più sentite condoglianze».