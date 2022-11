Castelbelforte, operaio morto travolto da un camion in azienda

Una tragedia sul lavoro a Castelbelforte in provincia di Mantova. Un uomo di origine marocchina e dell’età di 40 anni che abitava a Goito, nel mantovano, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion. L’uomo lavorava in uno stabilimento che produce prefabbricati anche se apparteneva a una ditta esterna che doveva svolgere alcune lavorazioni nello stabilimento.

La dinamica dell’incidente a Castelbelforte

Secondo una prima ricostruzione, la vittima marocchina stava svolgendo il suo lavoro come da routine. Infatti, l’uomo era alla guida di un muletto, quando, per cause non ancora molto chiare e oggetto di discussione da parte degli inquirenti, ha perso l’equilibrio ed è caduto sul selciato nel piazzale esterno dell’azienda.

Sfortuna ha voluto che proprio in quel momento è arrivato un camion con un grosso rimorchio che non si è accorto della sua presenza nel piazzale e lo ha travolto, schiacciandolo con le ruote. L’operaio è morto sul colpo e per lui sono stati inutili i soccorsi. Difatti, sul luogo dell’incidente sono arrivati subito i vigili del fuoco e i soccorritori in elicottero da Verona ma ormai era troppo tardi.

L’ennesimo incidente sul lavoro

Quello di Castelbelforte è l’ennesimo incidente sul lavoro in Italia negli ultimi giorni. Infatti, sono davvero tanti gli incidenti che si stanno verificando nell’ultimo periodo ai danni di operai o dipendenti. Se si calcolano gli 8 mesi trascorsi del 2022 in Italia ci sono stati ben 677 incidenti fatali sul luogo di lavoro. Questo accade perché spesso le aziende che operano in ambienti a rischio come i cantieri non rispettano gli standard in fatto di sicurezza e protezione.

Ancora, in totale gli incidenti denunciati sul luogo di lavoro nel periodo che va da gennaio ad agosto 2022 sono 484.561, vale a dire la media di 2.019 al giorno. Secondo questi dati, c’è stato un aumento del 38,7% degli infortuni sul lavoro rispetto al 2021.