Castel Gandolfo, uomo sequestrato e massacrato perché non pagava l’affitto

La vittima, nella mattina di lunedì, è riuscita a fuggire dai suoi aguzzini. Ha detto di dover andare in bagno e, dopo aver aperto il rubinetto dell’acqua per confondere i rumori, è riuscito a scappare dalla finestra. In stato di choc, con il volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo, ha chiesto aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione «Laghetto» di Castel Gandolfo.

L’uomo soccorso dai Carabinieri e da personale del 118 è arrivato in ospedale dove, per le lesioni riportate, è stato ricoverato in prognosi riservata per traumi multipli alla faccia, una lesione della gamba sinistra, la perforatura di un timpano, la rottura del setto nasale e lesioni interne polmonari.

Nel frattempo, i militari hanno individuato l’abitazione teatro delle violenze, rinvenendo il machete ancora sporco di sangue, vari fazzoletti di carta utilizzati dalla vittima per asciugarsi le ferite, mozziconi di sigaretta con tracce ematiche nonché un’asta per tende spezzata in più punti. Poco dopo, i Carabinieri hanno trovato l’auto usata per trasportare il 38enne alla villetta, dove all’interno hanno rinvenuto tracce ematiche sui sedili posteriori.

Gli arresti

A seguito di incessanti ricerche, i Carabinieri di Castel Gandolfo sono riusciti ad identificare e a rintracciare gli uomini responsabili del pestaggio. Alcuni avevano trovato rifugio in un appartamento all’interno del complesso residenziale «Serpentone» del Corviale. I Carabinieri hanno disposto il fermo per i cinque indagati, trasferendoli in varie Case Circondariali del territorio nazionale. Su di loro pendono adesso le accuse di sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni aggravate e rapina aggravata.