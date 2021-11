Un signor Wilson da 270 mila euro (308 mila dollari). È la cifra record cui è stato venduto all’asta il celebre pallone di Cast Away, film premio Oscar del 2000 con protagonista Tom Hanks. Si tratta del pallone da pallavolo che il protagonista Chuck Noland trova fra i detriti dell’aereo su cui viaggiava, precipitato nelle acque del Pacifico nei pressi di un’isola deserta. Solo e senza amici, disegna un volto sulla palla (il nome deriva dalla marca) che usa come ancora di salvezza dalla follia.

All’asta oltre 1000 cimeli cinematografici

Il pallone «pesantemente rovinato, con vernice applicata per creare un aspetto consumato» presenta un volto marrone scuro e rosso da un lato e una serie di steli di tabacco dall’altro per replicare i capelli di un essere umano. Come scrive la casa d’aste Prop House che ha curato la vendita, la palla di cuoio è stata trattata per sembrare sporca e logora. Questo pezzo di storia del cinema faceva parte di una serie di 1100 cimeli, tra cui anche l’abito usato da Will Farrell nel film Elf. Quest’ultimo ha totalizzato 205 mila euro, circa 10 volte di più rispetto alle stime.

Non solo Cast Away, il momento d’oro delle aste mondiali

Si tratta di un momento d’oro per le aste mondiali. Di recente, negli Usa gli abiti di Amy Winehouse hanno superato le stime di vendita, con il pezzo di punta che ha incassato ben 243 mila dollari. Grandi risultati anche per il primo computer Apple. Un raro pezzo originale Apple-1 realizzato nel 1976 da Steve Jobs e Steve Wozniak ha totalizzato 400 mila dollari a Los Angeles. Il «Santo Graal dell’elettronica vintage», ancora funzionante, è costruito in legno di koa hawaiano ed è uno dei 200 esemplari prodotti. In Svizzera, invece, i bracciali di Maria Antonietta hanno letteralmente infranto le stime di vendita. I gioielli originali dell’ultima regina di Francia sono stati battuti per oltre 8 milioni di dollari contro una base d’asta che si aggirava fra i 2 e i 4 milioni.

Cast Away, un successo per critica e botteghino

Cast Away valse al protagonista Tom Hanks una nomination ai premi Oscar come “Miglior attore protagonista”. Quell’anno però la statuetta finì nelle mani di Russell Crowe per Il Gladiatore. Acclamato dalla critica, pur non riuscendo ad aggiudicarsi alcun premio, il film fu un successo al botteghino. A fronte di un budget di 90 milioni di dollari ne incassò oltre 400, diventando il terzo miglior risultato mondiale dopo Il Gladiatore e Mission Impossible II.