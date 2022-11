Cassino, il cameriere gli serve un panino con dentro due chiodi: grave 40enne

È stato trasportato all’ospedale di Cassino l’uomo che aveva ingerito dei chiodi che si trovavano nel panino che gli era stato appena servito da un cameriere di un fast food. Non si era accorto della ferraglia finché non ha dato il primo morso al panino e si è rotto un dente. Quando ha sputato il boccone amaro, ha ritrovato un chiodo.

Cassino, chiodi nel panino: grave 40enne

L’operaio di 40 anni è stato trasportato subito in ospedale perché aveva già ingerito un secondo chiodo, che era finito nell’intestino, ma non se n’era immediatamente reso conto. Dopo che il molare è saltato, l’uomo ha lanciato l’allarme. In suo soccorso è quindi arrivato il 118. Solo dopo una tac all’addome, a seguito del trasporto in ospedale, il 40enne ha scoperto di avere anche l’altro chiodo nell’intestino.

La polizia intervenuta sul posto ha disposto la chiusura del locale e ha posto sotto sequestro la cucina e il suo contenuto per ulteriori riscontri e accertamenti.

Cosa è successo

A quanto si apprende, il 40enne si trovava lì per mangiare qualcosa dopo una lunga giornata di lavoro. L’operaio non poteva mai immaginare che all’interno del panino appena acquistato ci fossero dei chiodi. Al momento gli inquirenti stanno indagando per capire da dove provengano questi chiodi e come sono arrivati nel panino. L’operaio, invece, è grave in ospedale.

Per capire come sia stato possibile, l’Asl di Frosinone è stata chiamata per intervenire. Non è chiaro nemmeno se in quel fast food ci fossero stati degli episodi simili, oppure se si tratta solo di un semplice episodio accaduto per caso. C’è anche da capire se ci siano ipotesi di reato, dato che chi vende alimenti ha l’obbligo di autoregolamentarsi e di eseguire dei controlli periodici in base alla normativa vigente, che si applica anche ai fast food.