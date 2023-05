Cassino, donna trovata morta in casa

Aveva solo 34 anni la donna trovata morta in un appartamento in via Pascoli, a Cassino, in provincia di Frosinone. Il corpo della giovane è stato trovato intorno alle 14.30 di ieri. Secondo le prime informazioni, sarebbero presenti alcune ferite inferte da un’arma da taglio. Al momento sono in corso le indagini della polizia di Stato per risalire alla dinamica di quanto accaduto. Sul posto è intervenuta la sezione Omicidi della Squadra Mobile di Frosinone.

Cassino, giovane donna trovata morta

Secondo quanto riportato da LaPresse, l’omicidio, potrebbe essere maturato nell’ambiente della prostituzione. I vicini avrebbero notato più volte un via vai dall’appartamento del secondo piano in via Pascoli, dove la donna viveva. Il corpo della donna, dominicana, è stato trovato da un vicino di casa. Sul luogo del delitto anche il sostituto procuratore del tribunale di Cassino, Maria Beatrice Siravo, già intervenuta per l’omicidio di Serena Mollicone.