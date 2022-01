Cinque valigie piene di cassette e un obiettivo: digitalizzare quel tesoro. Regalargli una seconda vita, nonostante la repressione israeliana. La missione di Mo’min Swaitat, attore e regista palestinese, è cominciata per caso. Colpa o merito della pandemia, da Londra, dove abitualmente vive, si è trovato bloccato a Jenin, Cisgiordania, sua città di Natale. Qui, durante una passeggiata ha incrociato l’insegna di Tariq Cassettes. La saracinesca abbassata del negozio di musica, chiuso da tempo, è bastata a far riaffiorare ricordi sbiaditi del passato. Erano gli Anni 80, l’epoca della prima intifada. Nelle strade si combatteva, all’orecchio risuonavano pezzi synth, funk e disco. Con un po’ di sforzi è riuscito a mettersi in contatto col proprietario. Alla fine, lì dentro ci ha trascorso otto mesi.

Brani rivoluzionari o per i matrimoni, la musica palestinese ritrovata

«Ho ascoltato diecimila nastri», spiega oggi al Guardian. «Brani rivoluzionari o scritti per i matrimoni. Persino registrazioni fatte da mio zio, di fede nuziale beduina». Oggi sono introvabili, sequestrati dal governo, perché incitavano al lancio di bombe molotov e pietre. Più in generale alla violenza. Tra tutti ha eletto il suo preferito: «Una cassetta senza indicazioni, con una sola parola “intifada” scritta a mano». Si parla di patria perduta e lotta per la libertà, a comporlo Riad Awwad. Mo’min Swaitat ha conosciuto la sorella Hanan, scrittrice e attivista che oggi ha settanta anni: «Ci riunì in soggiorno, era un musicista di talento, profondamente toccato dalle rivolte. Così ci chiese di aiutarlo a cantare quello che sarebbe diventato L’Album dell’Intifada», ha spiegato la donna.

Riad Awwad, la storia del musicista perduto

Scriveva nei bar e nei caffè. Dentro i negozi. Lo cantavano tutti, finché gli israeliani non fecero cadere la mannaia, si presero i nastri. Lui venne incarcerato e torturato. «Nessuna accusa. Una cosa molto comune durante l’intifada», afferma Hanan. «Insistevano solo sulle motivazioni che lo spinsero a comporre. Volevano sapere cosa avrebbe fatto delle canzoni». Non si è arreso ha formato una band, l’Unione palestinese, e aperto una scuola di musica per bambini. Poi nel 2005 è morto in seguito a un incidente stradale. Le opere, invece, sono tornate in vita a fine 2021, grazie anche ai finanziamenti della Jerwood Arts, tramite cui è stato avviato il Majazz Project, piattaforma online dedicata al ripristino del patrimonio musicale palestinese. Un successo oltre ogni aspettativa, conferma Swaitat: «Ho ricevuto messaggi da giovani palestinesi, da quelli che vivono all’estero da anni. Gente di ogni tipo mi ha detto di non aspettare altro. In molti lo hanno regalato ai genitori, ancora ragazzi quando quelle note uscirono per la prima volta».