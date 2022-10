Cassazione, furto di 50 euro al supermercato non punibile per tenuità del fatto

Un furto per un valore di 50 euro in un supermercato non è sufficiente per condannare una persona. A dirlo è la Corte di Cassazione, intervenuta per il caso di una donna di 33 anni. La signora, disoccupata, avrebbe tentato di rubare della merce da un supermercato per un valore di 53 euro. La corte di Appello, visti anche i precedenti della donna, aveva scelto di condannarla. A questo punto, è intervenuta la Cassazione.

Perché nel caso specifico non è punibile

Nel caso specifico, secondo la Cassazione, la signora non è punibile per una serie di motivi. Il primo è che l’offensività dell’azione è scarsa. Poi, la condotta è stata portata avanti una sola volta. In più, secondo la Cassazione, la corte di Appello non avrebbe dovuto inserire come criterio di legittimità nella sua scelta il fatto che la donna fosse disoccupata o che avesse precedenti. Infatti, per la Cassazione, è importante capire se le segnalazioni si sono poi tradotte in una notizia di reato, oppure nell’avvio di un procedimento.

Per la Cassazione, quindi, la corte di Appello non avrebbe effettuato questi approfondimenti, pensando che la donna tentasse di rubare perché era disoccupata, mentre la condotta reiterata si sarebbe dovuta dimostrare.

Furto per 50 euro, cosa succede ora

La corte di Appello avrebbe anche rifiutato di non inserire la menzione della sentenza di condanna. Purtroppo, però, nella sentenza di appello non ci sarebbero le motivazioni per questo rifiuto. Così la Cassazione ha rispedito tutto alla corte di Appello, invitandola a formulare un nuovo giudizio in base a questi nuovi elementi forniti dal terzo grado di giudizio.

Questo significa che la donna potrà avere un secondo processo in appello, ma non che chiunque può rubare, basta che resti sotto la soglia dei 50 euro! Infatti, il tentato furto è considerato con particolare tenuità, cioè il danno arrecato, il pericolo e l’offesa sono talmente scarsi che un processo comporterebbe un pregiudizio sproporzionato rispetto all’offesa. In più, l’obiettivo – secondo gli ermellini – è il processo di recupero del condannato.