Cassano-Costacurta, lite social: «Non capisce nulla», «Leggiamo libri diversi»

Cassano e Costacurta hanno una lite sui social e non usano belle parole tra loro. A quanto pare, al centro della discordia ci sarebbero i giovani calciatori della Juventus, vale a dire Fagioli e Miretti.

La discussione di Cassano e Costacurta

Il botta e risposta tra Cassano e Costacurta fa parte dell’ennesimo dibattito che si crea tra le dirette Twitch della Bobo Tv di cui Cassano è protagonista e gli studi di Sky Sport in cui troviamo protagonista Costacurta. Gli oggetti del dibattito sono, i giovani della Juventus, Miretti e Fagioli su tutti. Nello studio post partita, l’ex difensore del Milan ha fatto i complimenti ai due giovani centrocampisti di Allegri: «Per mesi ho preso “vaffa” perché dissi che Miretti e Fagioli valevano il vincitore del Golden Boy di stasera, ovvero Gavi. Loro due valgono lo spagnolo». Un’opinione non condivisa da Cassano che con i suoi modi accessi ha espresso il suo pensiero: «Ma gliel’hanno detto a Costacurta che Gavi a 17 anni ha fatto l’esordio da titolare nella Spagna e da un anno e mezzo è titolare in Nazionale e nel Barcellona? Ha due attributi così, ha una personalità impressionante e una qualità immensa. Xavi lo fa giocare titolare al posto di de Jong. Fagioli e Miretti sono due ragazzi che adesso stanno giochicchiando, ma ancora non si è visto niente. Per riconoscere un talento come Gavi bastano anche solo 20 minuti in campo».

Inutile il tentativo dei compagni della Bobo Tv, cioè Vieri, Adani e Ventola, di calmare Cassano, visto che l’ex attaccante del Real Madrid ha continuato a parlare contro Costacurta: «Questo invece dice c****e su c****e per essere ripreso, perché è amico di qualche procuratore, eccetera. Da quando è in televisione, non ricordo cose sensate che ha detto».

La replica del difensore rossonero sui social

Più sottile e elegante la risposta di Costacurta verso Cassano, fatta tramite un post sul profilo personale Instagram: «Caro Antonio, in effetti siamo diversi, la pensiamo diversamente su quasi tutto, parliamo in modo diverso e probabilmente leggiamo libri diversi. Anch’io orgogliosamente uno scappato di casa».

Tantissimi i commenti di apprezzamento ricevuti dall’ex rossonero, anche da parte di ex calciatori come Ciro Ferrara e Walter Zenga.