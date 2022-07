Cassa Forense, cos’è il premio Ubertini per gli avvocati più meritevoli

La Cassa Forense premia gli avvocati più meritevoli: è ciò che si evince dalla nota emessa il 20 luglio 2022 che dà il via a due nuovi bandi assistenza per gli avvocati tra cui il Premio “Marco Ubertini”. In cosa consiste e chi può vincerlo? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Cassa Forense, cos’è il Premio Marco Ubertini?

Si tratta di un premio storico della Cassa Forense donato anche in altre occasioni, compreso l’anno 2021, e destinato agli avvocati che si sono distinti in fase di abilitazione. I destinatari sono dunque i legali che si sono iscritti alla Cassa Forense e che hanno conseguito l’abilitazione alla professione nella sessione d’esami per l’iscrizione all’Albo nell’anno 2021. In realtà, possono fare domanda per entrare in graduatoria, ma non è detto che riescano a vincerlo. Questo perché solo i migliori, vale a dire coloro che hanno avuto la votazione più alta, possono vincere il premio e ottenere un questo prestigio per l’inizio della loro carriera.

Come funziona?

Il premio “Marco Ubertini” di Cassa Forense viene erogato in un’unica soluzione. Il leader della graduatoria, colui che ha ottenuto il punteggio più alto, può ricevere 3 mila euro. Si tratta di un cospicuo bonus economico, utile per lanciare la carriera dell’avvocato, oltre che un fiore all’occhiello del proprio curriculum.

Anche il secondo classificato può vincere un premio in denaro. Infatti, l’avvocato che raggiunge il secondo posto in graduatoria ottiene 2 mila euro. Il terzo classificato riceve invece un premio di mille euro. I premi vengono distribuiti uno per ciascun distretto della Corte d’Appello e su base nazionale per gli eventuali premi non assegnati. Si ricorda infine che le domande per partecipare al premio devono essere inviate tassativamente via PEC (Posta Elettronica Certificata).