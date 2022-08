Casper, il polpo spettrale che vive negli abissi a largo delle Hawaii

Scoperto per la prima volta nel 2016, ancora oggi presenta misteri che dividono gli scienziati. È Casper, il polpo spettrale che vive nelle profondità dei mari alle Hawaii e vanta caratteristiche uniche al mondo. Con la sua colorazione bianca, si differenzia dagli altri cefalopodi che sfruttano la mutazione cromatica per distrarre prede e predatori. Grazie a ulteriori avvistamenti, gli esperti stanno man mano comprendendo nuovi dettagli sulla specie, che ancora non ha una denominazione ufficiale. Per farlo, servirebbero studi diretti sugli animali, finora visti solo tramite robot sottomarini a guida autonoma.

Caratteristiche e abitudini di Casper, il polpo fantasma delle Hawaii

Il primo avvistamento di Casper risale al 2016 nelle acque al largo delle Hawaii. Il piccolo cefalopode vive circa 4300 metri di profondità ed è la seconda specie a essere filmata a simili profondità. In passato gli scienziati si erano imbattuti in Dumbo, che abita gli abissi circa 7 chilometri sotto la superficie e si caratterizza per grandi orecchie che lo accomunano al noto elefante della Disney, da cui prende il nome. «Casper è però totalmente diverso», ha spiegato al Guardian la dottoressa Janet Voight, curatrice del Field Museum of Natural History di Chicago. «Si tratta di una scoperta straordinaria». Sin dal suo primo avvistamento, il polpo fantasma delle Hawaii ha però sollevato diversi dubbi negli scienziati. Primo fra tutti il pallido colore della sua pelle.

Solitamente, i cefalopodi sfruttano le mutazioni cromatiche del proprio corpo durante la caccia oppure per distrarre i predatori. È il caso del Graneledone, specie di color porpora che si serve di colori scuri per nascondere le prede bioluminescenti di cui si ciba negli abissi. Un confronto diretto ha portato Voight a ritenere che Casper debba il proprio pallore proprio all’assenza di pigmenti nel suo cibo. Altro enigma riguarda invece la lunghezza dei tentacoli, molto più corti rispetto ad altre specie. Voight è certa che sia legata all’habitat. «Più vivono in superficie, più presentano tentacoli lunghi e sottili», ha affermato al Guardian la dottoressa. «Al contrario, sembra che quelli che vivono in profondità presentino misure inferiori». Non vi è tuttavia una risposta definitiva, tanto che alcuni attribuiscono i piccoli tentacoli di Casper alla necessità di avvicinare il cibo alla bocca posta sotto il suo corpo.

La riproduzione del cefalopode grazie alle spugne sui fondali

Gli scienziati hanno studiato Casper negli ultimi cinque anni grazie a filmati d’archivio di sondaggi in acque profonde del Pacifico. Hanno potuto così scoprire anche dettagli sulla sua riproduzione. Alcuni video hanno infatti immortalato le femmine mentre avvolgevano le uova attaccate alle spugne sui fondali. Una grossa novità, dato che in precedenza si era ipotizzato facessero uso esclusivo delle rocce per la deposizione e la covata. «Casper ha mostrato una grande capacità di adattamento anche in zone dove le pietre sono carenti», ha dichiarato la dottoressa Voight. «Potrebbe essere simbolo di una nuova evoluzione dei polpi». Difficile dire invece a quanto ammonta il tempo di covata, ma sulla base di altre specie si ipotizzano anche diversi anni. È il caso del Graneledone boreopacifico che vive al largo della California, capace di restare accanto alle uova anche per 48 mesi.

