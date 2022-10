Caso Vannini, un nuovo amore e cella con balcone per la ex Martina Ciontoli

Martina Ciontoli è l’ex fidanzata di Marco Vannini, in carcere dopo la condanna per la morte del 20enne. Nonostante l’omicidio nella casa di Ladispoli, avvenuto nella notte tra il 17 e 18 maggio 2015, sembra che ora Martina si stia rifacendo una vita. Nello stesso carcere di Rebibbia, ma in complessi differenti, si trovano anche la madre, il fratello Federico, e il papà, Antonio Contoli, tutti condannati per l’omicidio del ragazzo.

Una nuova vita per Martina Ciontoli, in cella per il caso Vannini

L’ex fidanzata di Marco Vannini, Martina Ciontoli, sta ancora scontando la sua pena per l’omicidio del ventenne, ucciso a Ladispoli nella notte tra il 17 e 18 maggio 2015. Da oltre un anno si trova nel carcere di Rebibbia insieme al resto della sua famiglia, divisa però in reparti diversi. Martina, rivela Repubblica, è stata di recente spostata nel ‘reparto orchidea’, dove le detenute hanno a disposizione un balcone e la lavanderia. Il padre Antonio, l’unico condannato a 14 anni di reclusione, si trova a ‘Rebibbia nuovo complesso’. Mentre il fratello Federico e la madre Maria sono rispettivamente a ‘Rebibbia reclusione’ e ‘Rebibbia femminile’, con una pena da scontare di nove anni e quattro mesi, come Martina.

Quest’ultima quando ha fatto accesso in carcere veniva descritta come disperata e fortemente dimagrita. Oggi, però, sembra aver raggiunto un nuovo equilibrio. Ha un nuovo fidanzato, con cui intrattiene una relazione nonostante la detenzione. Spesso l’uomo va a trovarla e i due vengono visti scambiarsi dei baci. «Fanno tenerezza. Si vogliono bene», hanno svelato le altre recluse a Repubblica. Inoltre, Martina starebbe passando le sue giornate studiando e lavorando nel laboratorio di un operatore di telecomunicazioni del settore della banda ultralarga wireless. Per questo si sarebbe guadagnata il trasferimento nel reparto dove sono recluse «le detenute più tranquille. Quelle che non creano problemi, che non hanno problemi di tossicodipendenza: un altro mondo».

La condanna alla famiglia Ciontoli e l’omicidio di Marco Vannini