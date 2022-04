Caso Superlega, la Juventus rischia l’esclusione dalla Champions League

Niente stangata, per il momento. Ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’insistenza nel progetto Superlega rischia di costare caro a Juventus, Real Madrid e Barcellona. Le tre big ribelli sono state ammesse da Nyon alla prossima Champions League (per i bianconeri la qualificazione sembra cosa fatta), ma se si ostinassero a non voler pagare le sanzioni da 100 milioni, imposte dall’Uefa guidata da Aleksander Ceferin, potrebbero essere escluse dalla Champions League edizione 2023/24.

Juventus, Real Madrid e Barcellona tornano a rischiare

Il conflitto Uefa-Superlega è tutt’altro che archiviato, soprattutto dopo che il Tribunale di Madrid ha di fatto restituito alla Uefa la possibilità di punire i club promotori del progetto Superlega: dopo l’annullamento di settembre, quando la Corte d’appello della stessa Uefa aveva annullato definitivamente le sanzioni, il 21 aprile c’è infatti stato il ribaltone: «I club erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l’adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni», recita la sentenza. Juventus, Real Madrid e Barcellona, ovvero gli unici tre club a non essersi ritirati dal progetto Superlega dopo la sommossa di tifosi, federazioni e persino istituzioni, tornano a rischiare grosso. Non tanto per le sanzioni in sé, quanto per l’ostinazione a non volerle pagare. Per i club ribelli dal 2023 potrebbe scattare l’esclusione dalla Champions League o dalle altre competizioni Uefa.

LEGGI ANCHE: Calcio, le coppe europee che non esistono più

Juventus, Real Madrid e Barcellona: possibile l’esclusione dal 2023/24

Anche se il giudice di Madrid ha restituito all’Uefa il potere di sanzionare i ribelli, l’Uefa non lo farà infatti subito. Il 14 giugno, innanzitutto, è prevista l’udienza sulla multa di 15 milioni più la trattenuta del 5 per cento dei premi Uefa. E poi c’è la Corte Ue: sembra che i tempi della sentenza si possano allungare al 2023, ultimo anno della Champions League con la formula attuale. Dalla stagione successiva (2024/25), la massima competizione calcistica continentale dovrebbe infatti passare a 36 squadre, con un solo gruppo: un modello simile alla Superlega fortemente sognata da Andrea Agnelli, proprio per distogliere i grandi club dall’idea di creare remunerativi tornei alternativi.