Caso Richetti, le accuse di molestie e le controaccuse di stalking

Il senatore Matteo Richetti è al centro di una brutta vicenda, a prescindere da quale parte sia la verità. Il parlamentare di Azione è stato infatti accusato di molestie sessuali da parte di una donna, in occasione di u’intervista rilasciata a Fanpage. I legali di Richetti hanno replicato alle accuse della presunta vittima spiegando che questa persona era già stata denunciata un anno fa per stalking e minacce. Le cose da sapere su questo caso, che sta facendo discutere.

L’articolo con le accuse di molestie a un senatore

A fa scoppiare il caso è stato un articolo apparso su Fanpage giovedì 15 settembre che, senza scrivere l’identità dell’interessato, né il vero nome della vittima (indicata come “Ambra”), parlava di «un senatore della Repubblica ai piani alti di un importante partito», accusato da una donna «di averla abusata nel suo ufficio istituzionale». La donna, che ambiva a un ruolo nella struttura del partito, avrebbe subito una molestia sessuale il 16 novembre 2021. E poi avrebbe ricevuto nei giorni successivi chiamate e messaggi insistenti da parte del senatore, così come dalla sua amante. Nel pezzo di Fanpage appaiono gli screenshot delle conversazioni tra i due, in cui non mancano insulti da parte del presunto molestatore, convinto di non poter essere attaccato in quando importante figura politica.

Calenda e Azione al fianco di Richetti

La donna intervistata, come detto, non ha fatto il nome di Richetti. Ma che la persona coinvolta fosse lui è stato messo in chiaro da Carlo Calenda già sabato 17 settembre. E dal suo partito, Azione. «Una persona denunciata alla magistratura e alla polizia postale da undici mesi per stalking e minacce, rilascia interviste anonime che vengono raccolte e pubblicate da un sito, che non ha il coraggio di usare il nome di Richetti ma pubblica una mezza foto per farlo riconoscere», così il leader del Terzo Polo. «Da un anno il senatore Richetti ha denunciato alla magistratura e alla polizia postale attività di stalking e minacce riconducibili a una donna già nota alle forze dell’ordine. Attraverso messaggi contraffatti, finti account social e telefonate, la persona in questione sta molestando da mesi il senatore e la sua famiglia. Tutto il materiale è in mano alla magistratura», ha reso noto Azione in un comunicato. Sulla questione, Calenda si è tra l’altro scontrato sui social con Michela Murgia.

Non denuncia, è denunciata da un anno, rilascia un’intervista anonima a dieci gg dal voto. Sta compiendo una cosa che nei suoi libri definirebbe manganellare un innocente. Si chiama Fasciocomunismo. Richetti non ha immunità per questi reati. Studi prima di scrivere. Almeno questo https://t.co/i1eOaR9axc — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 18, 2022

Richetti, quasi un anno fa la denuncia alla polizia postale

Il 29 novembre 2021, in effetti, Richetti si è recato alla polizia postale di Roma per presentare una denuncia contro ignoti, che aveva come oggetto una serie di insulti arrivati sulle piattaforme online del senatore e di Azione: è lo stesso parlamentare, nell’esposto, a mettere in relazione alcuni post anonimi di insulti scritti su Facebook da utenti fake, tra il 27 e il 28 novembre, con un lunghissimo messaggio ricevuto il 19 novembre da una donna, che lo accusava di nefandezze di ogni genere. Il 13 settembre 2022, ovvero due giorni prima dell’articolo di Fanpage, il parlamentare ha depositato una seconda denuncia, in cui ha citato un dossier diffamatorio nei suoi confronti inviato a più testate giornalistiche. Nei giorni scorsi Richetti ha ammesso di aver visto due volte donna che l’ha accusato, precisando però di averla poi rapidamente allontanata.

La mia reputazione è stata infangata da un’intervista anonima negli ultimi giorni della campagna elettorale. Sono cose che non accadono in un Paese civile. Ora basta. Il 29 novembre 2021 ho sporto una denuncia che riporta i deliranti messaggi di una persona con scarso equilibrio. pic.twitter.com/Rr6Ryq4Qg5 — Matteo Richetti (@MatteoRichetti) September 17, 2022

In realtà questo caso non è una novità: le accuse erano state riportate già a dicembre 2021 da Dagospia, sempre in forma anonima, ma in quel caso non avevano avuto risonanza.

Lodovica Mairé Rogati: l’accusatrice

La donna indagata dalla procura di Roma per stalking nel caso di Richetti (e dunque ritenuta dal senatore autrice di tutti i messaggi volgari e minatori ricevuti) è Lodovica Mairé Rogati, già condannata a 4 anni per calunnia e stalking nei confronti del suo ex compagno, che aveva accusato di averla stuprata. Della vicenda parla Domani: durante l’appello è arrivata la prescrizione del reato. Italo-britannica e nata a Roma, Lodovica Mairé Rogati ha recitato alcune produzioni televisive e cinematografiche (Matrimonio alle Bahamas, Il giovane Montalbano, Loro). Attivista nella difesa dei diritti degli animali e nelle iniziative contro la violenza sulle donne attraverso l’associazione “Io non ci sto”, da lei stessa fondata, dopo la denuncia da parte di Richetti è stata oggetto di indagini e di una perquisizione in relazione alle accuse: la procura ha in seguito chiesto l’archiviazione nel mese di maggio 2022. Secondo i legali del politico è lei che in forma anonima ha detto a Fanpage di essere stata abusata da Richetti e questo sarebbe stato confermato da fonti della polizia.

Chi è Matteo Richetti

48 anni, Matteo Richetti è stato dal 2010 al 2013 presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Membro della corrente dei “rottamatori” di Matteo Renzi, nel 2013 è stato eletto alla Camera dei deputati e nel 2018 al Senato nelle fila del Partito democratico. A settembre 2019, dopo aver deciso di non votare la fiducia al governo Conte II, ha annunciato l’uscita dal Pd e l’iscrizione al Gruppo misto del Senato, così come l’adesione all’associazione politica Siamo Europei di Calenda, che poco dopo è diventato un nuovo soggetto politico: Azione. Alle elezioni del 25 settembre, Richetti è candidato per la Camera dei deputati come capolista nei tre collegi plurinominali dell’Emilia Romagna.