Il caso Pantani – L’omicidio di un campione stasera su Tv8: cosa sapere

Un docufilm per provare a fare chiarezza su una vicenda ancora avvolta nel mistero. È l’obiettivo de Il caso Pantani – L’omicidio di un campione che ripercorre gli ultimi cinque anni di vita del Pirata fino all’improvvisa morte a Rimini nel febbraio 2004. Tramite il racconto dell’avvocato De Rensis, che nel 2014 ha portato alla riapertura del caso, la vita del campione di ciclismo prenderà forma in un lungo racconto che mescolerà le scene cinematografiche con interviste reali. Nel cast figurano Marco Palvetti, Brenno Placido e Francesco Pannofino. Alla regia del film c’è Domenico Ciolfi, che ne ha curato anche la sceneggiatura. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Il caso Pantani, trama e cast del film stasera 25 maggio 2023 su Tv8

Come detto, la trama del docufilm di Ciolfi si concentra esclusivamente sugli ultimi cinque anni di vita di Marco Pantani. Nei panni del Pirata, fuoriclasse italiano del ciclismo, recitano tre attori diversi in merito ad altrettanti momenti importanti della sua vita. A guidare la narrazione è la voce del legale Antonio De Rensis (Francesco Pannofino), avvocato che nel 2014, 10 anni dopo la morte dell’atleta, ha portato alla riapertura del caso. Già vincitore del Giro d’Italia e del Tour de France, Pantani (Brenno Placido) sta per trionfare per il secondo anno consecutivo nel nostro Paese. A Madonna di Campiglio, però, viene squalificato per doping. I test infatti evidenziano un valore troppo alto di ematocrito, al di sopra del consentito. Di fatto, la carriera di Pantani volge al termine in quanto, nonostante futuri tentativi di rientrare nelle corse, non ritroverà mai più lo smalto di un tempo.

La fidanzata di Marco, Christina Jonsson (Monica Camporesi), e alcuni corridori dichiarano di essere sempre stati a conoscenza dei problemi di doping del Pirata. Un atleta (qui con il volto di Marco Palvetti) che, dal canto suo, finisce in depressione e inizia a fare uso di cocaina. La sua vita intraprende rapidamente la via del declino fino al tragico epilogo del 2004. Marco Pantani (stavolta interpretato da Fabrizio Rongione), viene ritrovato senza vita nella stanza di un motel di Rimini il 14 febbraio 2004 in circostanze ignote. Ben presto si iniziano a scoprire lati oscuri nella vicenda. La squalifica per doping e l’estromissione dal Giro ’99 avrebbe coperto le scommesse clandestine della Camorra. La morte per overdose invece nasconderebbe un caso di omicidio. Tante le domande, come sottolinea l’ultima frase del docufilm: «Chi ha ucciso Marco Pantani è ancora libero».

Il caso Pantani, qualche curiosità sul film stasera 25 maggio 2023 su Tv8

Nel cast del film figurano anche Libero De Rienzo, compianto attore romano qui nei panni di Jumbo, amico di Pantani, e Gianfelice Imparato che interpreta il giornalista Candido Cannavò. Nel corso della narrazione, si potranno ascoltare anche alcune interviste allo stesso Pirata, in cui raccontò la sua versione della storia. Quanto alle location, è possibile vedere diverse città oggi vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna, tra cui Faenza. Alcune scene coinvolgono poi Cesenatico, Rimini e Predappio oltre alle altoatesine Madonna di Campiglio e Trento. Il film uscì al cinema per tre date speciali, 12-13-14 ottobre 2020, prima di approdare in streaming su Amazon Prime Video.