Caso Orlandi, Papa Francesco: «Le accuse a Wojtyla? Una cretinata»

Riguardo alle recenti accuse mosse a Karol Wojtyla da parte di Pietro Orlandi (fratello di Emanuela), Papa Francesco non ci è voluto andare troppo sul sottile. Secondo l’attuale Pontefice, infatti, non si tratta nient’altro che di sciocchezze. Ecco a proposito cosa ha dichiarato di recente la massima carica della Chiesa cattolica.

Papa Francesco difende Karol Wojtyla sul caso Emanuela Orlandi

Diretto verso l’Ungheria, Bergoglio ha risposto così alle domande di un’inviata polacca che l’ha interrogato rispetto alle recenti illazioni di Pietro: «Una cretinata che hanno fatto». Poche e semplici parole per prendere una netta posizione rispetto al clamore suscitato dalle frasi del fratello della ragazza vaticana scomparsa negli anni ’80 e mai più ritrovata.

In occasione di una recente intervista concessa a Dimartedì, l’uomo aveva infatti così dichiarato poche ore dopo il colloquio con il promotore di giustizia Diddi: «Wojtyla ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. […] Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case». Dichiarazioni, quelle di Orlandi, che hanno suscitato indignazione da parte di diversi esponenti della Chiesa. Tra gli indignados anche il cardinale polacco Dziwisz, che le ha definite «Farneticanti e criminali».

Orlandi, ad ogni modo, si era sentito in dovere di specificare che le sue frasi erano in realtà state strumentalizzate. In collegamento con Quarto Grado, aveva affermato: «Ho parlato di questo argomento anche con Diddi, le mie parole sono state strumentalizzate per fare titoli di giornali […] Non ho mai accusato Giovanni Paolo II di pedofilia, sono arrivate palle di fango».

Bergoglio già aveva difeso Papa Giovanni Paolo II

È la seconda volta nel giro di qualche giorno che il Papa argentino si trova a difendere il compianto collega. Durante l’ultimo Regina Coeli, Bergoglio aveva commentato: «Wojtyla è oggetto di illazioni offensive e infondate».