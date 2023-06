Caso Orlandi, al Senato procuratore e promotore di giustizia vaticano: «Commissione sarebbe un’intromissione»

Il Vaticano, la Procura di Roma, Camera e Senato. Gli occhi di tutti sono puntati sul caso Orlandi, nonostante la scomparsa della giovanissima Emanuela e della coetanea Mirella Gregori risalga a decenni fa. Oggi è toccato ad Alessandro Diddi, promotore di giustizia vaticano, essere audito in Senato in vista del voto sulla commissione bicamerale di inchiesta che dovrebbe far luce proprio sulla scomparsa delle due ragazze, nel 1983. E Diddi è stato quasi lapidario nel ritenere che l’apertura di una terza inchiesta, oltre quelle di Vaticano e Procura, possa essere «una intromissione anche perniciosa per la genuinità delle indagini in corso». Presente anche il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, che ha ribadito lo stesso concetto: «Non vogliamo offrire palcoscenici».

LEGGIA ANCHE: Caso Orlandi, Papa Francesco: «Le accuse a Wojtyla? Una cretinata»

Diddi: «Eccesso di interesse può inquinare la genuinità del nostro lavoro»

Il promotore di giustizia vaticano ha dichiarato: «Ritengo che in questo momento aprire una terza indagine che segue logiche e forme diverse dall’autorità giudiziaria, sarebbe una intromissione anche perniciosa per la genuinità delle indagini in corso. Purtroppo un eccesso di interesse dell’opinione pubblica può costituire un inquinamento della genuinità del lavoro che stiamo svolgendo in collaborazione con la procura di Roma». Parole a cui fanno eco quelle di Francesco Lo Voi, procuratore capo di Roma, anch’esso audito al Senato: «Qual è il possibile imbarazzo? Consentitemi di dirlo, l’imbarazzo nel quale possiamo trovarci e confido davvero nella cautela, mi preoccupa la possibilità di offrire palcoscenici, degli ulteriori palcoscenici a qualcuno che di qualche palcoscenico in passato ha fatto uso persino per usi diversi da quelli della giustizia. Noi abbiamo delle situazioni in cui gli stessi soggetti in una sede hanno detto una cosa, in un’altra sede ne hanno detta un’altra, in una terza un’altra ancora e queste discrasie non sempre sono messe in evidenza per una valutazione corretta dell’attendibilità di chi parla».

Pietro Orlandi e l’avvocato: «Atteggiamento cambiato»

Non sono dello stesso avviso, però, né il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, né il legale della famiglia, Laura Sgrò. Il primo ha parlato di «un cambio di atteggiamento che mi è sembrato molto diverso dall’inizio e poi questa parola utilizzata dal promotore di giustizia, intromissione, perché? Non ha parlato come magistrato ma ha specificato di parlare come rappresentante del Vaticano». L’avvocato, inoltre, ha aggiunto: «Sua Santità Papa Francesco ha detto di volere fare chiarezza sulla scomparsa di Emanuela, lo ha ripetuto il Segretario di Stato, Sua Eminenza Pietro Parolin. Esistono le condizioni per scrivere una pagina di storia importante, che vede lo stato italiano e quello vaticano collaborare finalmente insieme, in piena attuazione del Concordato. Vi chiedo, perciò, a nome di Maria Pezzano Orlandi; di Natalina, Pietro, Federica e Maria Cristina Orlandi, di votare i ddl 622 e 501 istitutivi della Commissione di inchiesta e di farlo quanto prima. Perché il tempo che passa è nemico della verità».