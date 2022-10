Caso Orlandi, Ali Agca contro la docuserie Netflix

La docuserie Vatican Girl, dedicata alla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, è stata resa disponibile su Netflix da pochi giorni e, visto l’argomento, sta facendo parecchio discutere. Ha detto la sua anche uno dei suoi protagonisti: il “lupo grigio” Ali Agca, l’uomo che nel 1981 sparò a Giovanni Paolo II, il quale in una lettera aperta inviata a Adnkronos è tornato sulla sparizione della 15enne, avvenuta il 22 giugno 1983, parlando di «calunnia sistematica» contro la Chiesa.

Le dichiarazioni confuse di Agca

Come già fatto in passato, Ali Agca sostiene che «Emanuela Orlandi fu nascosta, fu oggetto di simulazione di rapimento soltanto per ottenere la liberazione» dell’attentatore di papa Wojtyla, che sarebbe dovuta avvenire mediante uno scambio. Sottolineando che a quel tempo «la Casa Bianca, il Vaticano, la Cia ed entità del servizio segreto vaticano erano in perfetta armonia nell’organizzare il crollo dell’impero sovietico assassino del cristianesimo», secondo Agca «nel caso Emanuela Orlandi non esiste nessuna connessione di nessuna criminalità e nessun terrorismo». E non c’è mai stato alcuno scambio di denaro. E allora, com’è scomparsa Emanuela Orlandi? «Il movente è insito nel mistero della Madonna di Fatima esattamente come l’attentato a Papa Giovanni Paolo II», prova a spiegare l’ex “lupo grigio”, specificando che «organizzazione e manipolazione furono affidate alla Cia» e che «esiste una piccola entità visibile dentro il Vaticano che ha deciso il caso Emanuela».

Agca a difesa della Chiesa cattolica

Che ruolo ha avuto, dunque, il Vaticano? Come istituzione nessuna, dichiara Agca, puntando al contrario il dito contro il «satanismo mondiale» che «cerca di distruggere la dignità e la credibilità della chiesa cattolica mediante campagne di calunnie e menzogne sistematica». Mehmet Ali Ağca, terrorista turco autore dell’assassinio del giornalista Abdi İpekçi, il 13 maggio 1981 sparò due colpi di pistola a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro: motivi e mandanti dell’attentato sono stati cercati nel corso di questi 40 anni, ma l’evento non è mai stato perfettamente chiarito, complice la controversa figura di Ali Agca, allora membro all’epoca del movimento estremista nazionalista turco Lupi Grigi. L’attentatore del papa tempo fa si è convertito al cristianesimo e, a un certo punto, ha persino dichiarato di essere Gesù Cristo. «La Chiesa Cattolica mondiale rimane oggi unico ed ultimo baluardo difensore istituzionale nella difesa della dignità, vita umana, la morale, la famiglia naturale nel mondo. Perciò la chiesa cattolica va rispettata e difesa da tutte le persone di buona volontà».