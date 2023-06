Al Casinò di Sanremo una truffa con carte truccate da 300 mila euro

Storia da film al Casinò di Sanremo, finito al centro di una maxi truffa. La Procura di Imperia, infatti, ha aperto un’inchiesta che ha portato a sei arresti, di cui due in carcere e quattro ai domiciliari, per una presunta combine al gioco Punto e Banco. L’operazione ha portato anche ad altre quattro misure cautelari, con obbligo di dimora per gli indagati. E tra i sei arrestati c’è anche Luigi Silvio Carbone, una figura centrale nell’intera truffa. Il 58enne, infatti, era il “cartaio” del Casinò. L’uomo è stato già licenziato e ora dovrà rispondere agli inquirenti.

Perdite anomale al Punto e Banco: circa 300 mila euro

Tutto è partito nel 2022, quando il Casinò ha scoperto di aver perso al Punto e Banco circa 300 mila euro. Una cifra considerata anomala per quel tipo di gioco, che ha portato all’inchiesta e al licenziamento di Carbone dopo i primi riscontri dell’indagine. Gli altri cinque individui coinvolti, invece, sarebbero tutti giocatori. La procura ha arrestato il 56enne Antonio Del Core, il 46enne di Nichelino Luigi Betti, il 52enne Emilio D’Eliso, residente a Rivoli, il 55enne di Grugliasco Francesco Ricotta e il 51enne Luciano Rossi, quest’ultimo di Villarbasse. L’intera truffa si basava su dei segni che Carbone aveva predisposto sulle carte: delle leggere abrasioni sul dorso.

I sei accusati di associazione a delinquere per truffa, peculato e corruzione

L’accusa per i sei arrestati è di associazione per delinquere con finalità a truffe, peculato e corruzione. Il ruolo centrale risulta essere quindi quello di Carbone, in qualità di cartaio e roulettier. Sottratte le carte al Casinò, infatti, le segnava con queste abrasioni leggere in modo tale da far percepire ai complici quali fossero le carte giuste. Venivano portate fuori dalla struttura e poi reinserite, appositamente segnate, negli armadi in cui i croupier, ignari, li prendevano. Una truffa andata avanti per mesi, fino all’estate del 2022. La cifra intorno ai 300 mila euro ha fatto insospettire i vertici del Casinò e soltanto così si è scoperta la verità.